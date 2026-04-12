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賓州車站重建 MTA未加入引關注

記者顏潔恩╱紐約報導
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聯邦政府正推動落實川普總統重建賓州車站的計畫，但作為該交通樞紐最大使用方的紐約大...
聯邦政府正推動落實川普總統重建賓州車站的計畫，但作為該交通樞紐最大使用方的紐約大都會運輸署，迄今尚未加入。圖為示意圖。(取自Grand Penn官網)

聯邦政府正推動落實總統川普重建賓州車站(Penn Station)的計畫，新澤西運輸局(NJ Transit)當前已簽署協議，成為改造計畫的「關鍵合作夥伴」，但作為該交通樞紐最大使用方的紐約大都會運輸署(MTA)迄今尚未加入，引發關注。

兩周前，美鐵(Amtrak)宣布新澤西運輸局已成為改造計畫的合作夥伴，這意味著該機構將參與聯邦政府選定「總開發商」的過程，負責重建賓州車站，相關決定預計將於5月出爐。

根據消息，美鐵為聯邦經營的全國鐵路公司，擁有賓州車站，不過多年來，MTA一直主導該站的重建規畫；MTA也負責營運長島鐵路(LIRR)，並計畫在「Penn Access」項目完成後，引入北線鐵路(Metro-North Railroad)的服務。

MTA主席利博(Janno Lieber)曾於2022年提出設計方案，計畫將賓州車站多層空間整合為一個連續的大廳，並在八大道新建入口，同時重建麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)旁的車道，以引入自然光，改善昏暗環境。

他也曾說服新澤西運輸局與美鐵簽署協議參與設計，然而該計畫隨後陷入停滯，直到去年川普政府接手並主導整體項目，利博如今則選擇不再積極參與。

在1月市民預算委員會(Citizen's Budget Commission)的早餐會上，目前負責設計工作的美鐵顧問拜福特(Andy Byford)表示，他曾向MTA與新澤西運輸局提供設計競賽的「完整投票權」，但只有新澤西運輸局接受。

Amtrak與聯邦運輸部表示，MTA仍持續參與會議並與拜福特團隊保持溝通，但未說明是否會正式成為合作夥伴。

此外有傳言拜福特與利博之間關係緊張，拜福特曾任紐約市交通局局長，於2020年辭職，原因是時任州長葛謨(Andrew Cuomo)將其負責的建設項目權限移交給當時身為MTA建設部門主管的利博。

目前，MTA與紐約州官員表示，他們已對賓州車站北側(主要供LIRR使用)路口進行改善；在過去十年，MTA共投入逾5億元，在第七大道增設新入口，並重建33街的走廊，葛謨則於2021年宣布啟用莫伊尼漢火車大廳(Moynihan Train Hall)，服務長島鐵路與美鐵的乘客，但始終未連接與新澤西運輸局的月台。

長島鐵路 川普 紐約州

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