國會提案強化直升機安全 填補監管漏洞

一架直升機去年4月在紐約哈德遜河失事墜毀，機上六人全數罹難。(路透)

西班牙一家五口與飛行員去年在哈德遜河(Hudson River)機墜身亡，事發屆滿一周年之際，聯邦眾議員納德勒(Jerry Nadler)10日聯同跨黨派同僚提出新提案，要求觀光 直升機遵守與商業客機同等的安全標準。

現行法規下，起降同一港口、飛行距離不超過25哩的航班可豁免適用商業航空安全規定，直升機業界長期藉此漏洞規避監管。納德勒提出的「直升機安全與同等標準法」(Helicopter Safety and Parity Act)將廢除上述豁免，同時收緊商業直升機飛行員的能見度要求、巡航高度及培訓標準，並撥款供監管機構執法。「理念很簡單：直升機應與飛機承擔同等的安全標準。」代表曼哈頓部分選區的納德勒說。

去年4月10日，一架隸屬觀光公司New York Helicopters的直升機載著艾斯科巴(Agustin Escobar)、瑪西・坎普魯比(Merce Camprubi Montal)夫婦及三名子女起飛，僅16分鐘後便在空中解體墜入哈德遜河，機上六人包括海軍退伍軍人飛行員強森(Seankese Johnson)全數罹難。國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board, NTSB)對事故的調查至今仍在進行中。

然而，法案能否闖關成功前景並不樂觀。此前七年間，紐約及新澤西的國會議員已有四度提出類似提案，惟均未能通過委員會審議。即便今次獲得共和黨 眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)的跨黨派背書，在川普總統第二任期內，已簽署成法的83項提案中，由民主黨人提出者僅十項。

直升機爭議在紐約由來已久，曼哈頓下城及布碌崙 (布魯克林)濱水區居民多年來持續就噪音、汙染及墜機風險投訴。事故死傷紀錄亦怵目驚心：2018年，一架「開門式」觀光直升機墜入東河，五名乘客全部遇難；2019年，另一架直升機撞上中城一幢54層高廈，飛行員當場死亡。長期倡議全面禁飛的民間組織「停止螺旋槳」(Stop the Chop)坦言，推動立法從來都是一場硬仗，聯邦航空局(FAA)慣於維護現狀，任何改革都難免阻力重重。