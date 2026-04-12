「60年兒童繪本」楊志成回顧展 MOCA5╱14展出

「華人繪本界現代偶像」楊志成逝世後的首個回顧展，將於5月在美國華人博物館展出。(MoCA提供)

美國華人博物館(MoCA)將於5月14日(周四)至9月13日(周日)推出展覽「楊志成的明亮世界：60年兒童繪本中的姿態與情感」，回顧已故華裔 兒童繪本藝術家楊志成(Ed Young)逾60年的創作生涯；本次展覽為楊志成在美國的首次大型回顧展，展出他15部具代表性作品的原始插畫，並輔以素描本、家庭照片及個人物件，重點呈現其源於個人生命經驗及中國民間故事的創作脈絡。

MoCA指出，楊志成被視為兒童文學領域的重要人物，以富有情感張力與藝術實驗性的風格著稱；他在作品中融入視覺與道德層面的複雜性，突破傳統兒童讀物的表現形式，廣受讀者與評論界肯定。其改編自中國民間故事的「狼婆婆」(Lon Po Po)曾榮獲凱迪克金獎(Caldecott Medal)，並另獲兩次凱迪克榮譽獎，亦多次入選「紐約時報 」年度最佳圖畫書榜單。

展覽亦梳理他跨地域的人生歷程，楊志成出生於上海，為家中五名子女之一；青少年時期因戰亂與兄長赴香港 生活，後來赴美求學，畢業於洛杉磯藝術中心設計學院(ArtCenter College of Design)，最終定居紐約。他曾回憶初到紐約時僅帶20元創業，後因向出版人Ursula Nordstrom投稿插畫而獲得機會，開啟長達百餘本作品的創作生涯。

展覽特別呈現他多部具有高度個人色彩的作品，包括描繪童年上海經歷的「The House Baba Built」(2011)、結合書寫與太極修習的「Voices of the Heart」(1997)、關於收養女兒經驗的「My Mei Mei」(2006)，以及於中國出版、探討生命循環的「Bright World」(2024)。

MoCA首席策展人譚海俊(Herb Tam)表示，許多人成長過程中都曾接觸楊志成的作品，本次展覽將揭示其創作背後的藝術語言與製作過程，呈現其在粉彩、拼貼、水墨等多種媒材上的靈活運用。MoCA館長李汝乾(Michael Lee)則指出，兒童繪本對個人成長與家庭文化具有深遠影響，楊志成的創作不僅啟發多代讀者，也深刻體現其作為華裔美國人的生命經驗與文化融合。

該展為華人博物館「America250華裔傑出人物」(Luminaries for America250)系列項目之一，旨在配合美國建國250周年，呈現華裔美國人在歷史與文化領域的重要貢獻。