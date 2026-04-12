我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊談判破局後首發文 川普暗示仍握1王牌 可能波及中國印度

美伊談判21小時「傳出壞消息」 伊朗外交部會後喊話1事

李岳燁「晚熟」探討華裔「出櫃」難題

記者劉梓祁╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
李岳燁新劇「晚熟」探討華裔移民家庭兩代人的理解與接納。(李岳燁提供)
李岳燁新劇「晚熟」探討華裔移民家庭兩代人的理解與接納。(李岳燁提供)

華裔劇場創作者李岳燁(Dennis Yueh-Yeh Li)編導的新作「Late Blooming晚熟」，將於4月27日(周一)至5月2日(周六)在曼哈頓東村舉行首演；該劇為紐約第22屆「Fresh Fruit」戲劇節的主要節目之一，聚焦華裔移民家庭中的同志身分認同與代際關係議題。

「晚熟」以居住於皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)的深櫃小說家「力保」為主角，描繪其在自我情慾與父母傳統期待之間的拉扯。所謂「深櫃」，指當事人長期隱藏自身性傾向或性別認同，未向家人或社會公開。

情節中，隨著童年好友「陳善」重返自己的生活，力保過往壓抑的情感與家庭矛盾逐步浮現。劇中，力保最終決定出版一部半自傳體小說，將自己塑造成符合父母期待的「直男」形象，試圖藉發表之際向家人坦承真實的性取向。

身為台裔的李岳燁表示，作品不僅關注個體的出櫃歷程，也將敘事視角延伸至父母一方，呈現他們在理解與接納同志身分過程中的掙扎與轉變。他指出，在當代社會中，出櫃議題雖逐漸受到關注，但在華人社群中仍具敏感性，代際之間的對話尤為缺乏，因此希望透過劇場形式促進交流。

該劇曾於2025年11月獲得皇后區藝術家補助及美國華人博物館(MoCA)支持，並於艾姆赫斯特圖書館進行讀劇演出。李岳燁同時亦為美國華人博物館的表演與敘事活動主任。

據介紹，正式製作由「Voyage Theater Company」呈現，演員包括Timmy Ong、Stephanie Gong、Chris Chinn、Sandia Ang等人。全劇長約80分鐘，無中場休息。主辦方並表示，4月28日(周二)場次結束後將舉辦座談，探討有色族裔(BIPOC)酷兒社群中的出櫃經驗。

Fresh Fruit戲劇節為紐約的酷兒表演藝術平台之一，長期致力於推廣LGBTQ+相關劇場創作。「晚熟」將於4月27日晚6時30分、4月28日晚8時及5月2日下午4時演出，地點位於曼哈頓東三街195號Wild Project劇院。

李岳燁新劇「晚熟」探討華裔移民家庭兩代人的理解與接納。(李岳燁提供)
李岳燁新劇「晚熟」探討華裔移民家庭兩代人的理解與接納。(李岳燁提供)

李岳燁新劇「晚熟」探討華裔移民家庭兩代人的理解與接納。(李岳燁提供)
李岳燁新劇「晚熟」探討華裔移民家庭兩代人的理解與接納。(李岳燁提供)

華裔劇場創作者李岳燁編導的新作「Late Blooming晚熟」，將於4月27日...
華裔劇場創作者李岳燁編導的新作「Late Blooming晚熟」，將於4月27日至5月2在曼哈頓東村舉行首演。(李岳燁提供)

華人 同志 華裔

上一則

華人醫療服務部心臟專科網絡醫療講座成功舉辦

下一則

「60年兒童繪本」楊志成回顧展 MOCA5╱14展出
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

華裔屈建平執導自閉症鋼琴家紀錄片 在紐約放映

華裔屈建平執導自閉症鋼琴家紀錄片 在紐約放映
張凌赫新劇「這一秒過火」未播先熱 3大看點「虐戀天花板」

張凌赫新劇「這一秒過火」未播先熱 3大看點「虐戀天花板」
林肯中心梁朝偉影展 13部經典回顧

林肯中心梁朝偉影展 13部經典回顧
李堡「柔似蜜」電影播映會 聚焦亞裔心理健康

李堡「柔似蜜」電影播映會 聚焦亞裔心理健康

熱門新聞

顧客在紐約一間採用自助點餐系統的飲品店窗口以現金付款。（記者戴慈慧／攝影）

紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避

2026-04-05 07:18
皇后區白石鎮的華人男子在近日喜中彩票大獎，圖為售出彩票的華人雜貨店。(取自谷歌地圖)

紐約白石鎮華男喜中100萬彩票 華埠雜貨店售出

2026-04-06 15:06
紐約中央車站發生持刀砍人兇案，圖為案發月台現場。(美聯社)

紐約中央車站驚爆持刀砍人 兇嫌遭警擊斃 3傷

2026-04-11 15:28
當晚約6時，嫌犯在109分局完成初步處理後被警方押解移送。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛四死火災案 縱火嫌犯落網被控八項謀殺

2026-04-08 19:42
62歲嫌犯霍伊爾曼(Rex Heuermann)在紐約州蘇福克縣法院突然認罪，承認殺害八名女性，使這宗歷時逾15年的案件迅速收尾。(美聯社)

長島連環命案重大轉折 霍伊爾曼突認殺8人 15年懸案收尾

2026-04-08 14:25
紐約市商業倡議團體指，市長曼達尼堅持大幅調升稅收，許多公司已開始採取行動，準備離開紐約。(記者曹馨元／攝影)

不滿曼達尼加稅 紐約大型企業再傳出走潮

2026-04-06 07:12

超人氣

更多 >
美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900

美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900
大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走

大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走
財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場

財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場
華人用中式手法料理美國奇葩蔬菜 網讚：更符合亞洲胃

華人用中式手法料理美國奇葩蔬菜 網讚：更符合亞洲胃
美伊第3輪談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件、代表團將返美

美伊第3輪談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件、代表團將返美