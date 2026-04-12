李岳燁「晚熟」探討華裔「出櫃」難題

李岳燁新劇「晚熟」探討華裔移民家庭兩代人的理解與接納。(李岳燁提供)

華裔 劇場創作者李岳燁(Dennis Yueh-Yeh Li)編導的新作「Late Blooming晚熟」，將於4月27日(周一)至5月2日(周六)在曼哈頓東村舉行首演；該劇為紐約第22屆「Fresh Fruit」戲劇節的主要節目之一，聚焦華裔移民家庭中的同志 身分認同與代際關係議題。

「晚熟」以居住於皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)的深櫃小說家「力保」為主角，描繪其在自我情慾與父母傳統期待之間的拉扯。所謂「深櫃」，指當事人長期隱藏自身性傾向或性別認同，未向家人或社會公開。

情節中，隨著童年好友「陳善」重返自己的生活，力保過往壓抑的情感與家庭矛盾逐步浮現。劇中，力保最終決定出版一部半自傳體小說，將自己塑造成符合父母期待的「直男」形象，試圖藉發表之際向家人坦承真實的性取向。

身為台裔的李岳燁表示，作品不僅關注個體的出櫃歷程，也將敘事視角延伸至父母一方，呈現他們在理解與接納同志身分過程中的掙扎與轉變。他指出，在當代社會中，出櫃議題雖逐漸受到關注，但在華人 社群中仍具敏感性，代際之間的對話尤為缺乏，因此希望透過劇場形式促進交流。

該劇曾於2025年11月獲得皇后區藝術家補助及美國華人博物館(MoCA)支持，並於艾姆赫斯特圖書館進行讀劇演出。李岳燁同時亦為美國華人博物館的表演與敘事活動主任。

據介紹，正式製作由「Voyage Theater Company」呈現，演員包括Timmy Ong、Stephanie Gong、Chris Chinn、Sandia Ang等人。全劇長約80分鐘，無中場休息。主辦方並表示，4月28日(周二)場次結束後將舉辦座談，探討有色族裔(BIPOC)酷兒社群中的出櫃經驗。

Fresh Fruit戲劇節為紐約的酷兒表演藝術平台之一，長期致力於推廣LGBTQ+相關劇場創作。「晚熟」將於4月27日晚6時30分、4月28日晚8時及5月2日下午4時演出，地點位於曼哈頓東三街195號Wild Project劇院。

李岳燁新劇「晚熟」探討華裔移民家庭兩代人的理解與接納。(李岳燁提供)

李岳燁新劇「晚熟」探討華裔移民家庭兩代人的理解與接納。(李岳燁提供)