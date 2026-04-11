市府設「辦公室」 提升街道安全與便捷

市府宣布成立全新的「路邊空間管理辦公室」，將以現代化城市路邊空間的使用方式，為紐約市街道帶來更有序與便捷的運作。(取自市長辦公室Flickr)

紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)與市交通局弗林(Mike Flynn)近期宣布，已成立全新的「路邊空間管理辦公室」(Office of Curb Management)，將以現代化城市路邊空間的使用方式，為紐約市街道帶來更有序與便捷的運作；該辦公室將負責全市約6300哩街道、以及約300萬個路邊停車位的政策管理，重點包括提升街道安全、減少雙排停車，以及更有效協調的配送、戶外用餐、自行車停放與垃圾集中處理等需求。

市府表示，新辦公室將以更現代的方式規畫路邊空間，以滿足多模式交通、裝卸貨區、小型物流樞紐(microhubs)、車輛上下客區、安全自行車停放等需求。

除此之外，該辦公室將整合目前分散於不同團隊的規畫職能與人員，加強跨部門協調，確保全市路邊政策與設計的一致性；未來措施包括擴增裝卸貨區、畫設接送區、透過停車策略提高周轉率、推動路面戶外用餐，以及試行街道垃圾容器化。

市交通局表示，將立即啟動新辦公室的籌建工作，並於近期公布主要領導職位；而此次設立「路邊空間管理辦公室」，也是市府近期多項機構重組的一部分，包括成立「宜居街道辦公室」(Office of Livable Streets)、以及設立「社區重連規畫單位」(Reconnecting Communities Planning unit)。

曼達尼表示，市府如何管理路邊空間，反映出他們如何讓街道服務所有人，「新辦公室將集中規畫，使路邊空間能跟上紐約人不斷變化的生活方式，透過現代化管理，我們正打造一個令世界稱羨的街道景觀。」

弗林則表示，街道品質往往取決於路邊空間的運作，若路邊車道運作不良，整條街道都會受影響；他指出，自1950年紐約市允許夜間路邊停車以來，相關規範未能與時俱進，導致當前路邊空間常顯混亂且缺乏安全性，因此急需改革。