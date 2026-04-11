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金曲時光機播華語歌引文化共鳴 將拓展其他城市

記者馬璿／紐約報導
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由DJ Eddie(左三)主辦，邀請(左起)Kevin, CLOUD, DJ M...
由DJ Eddie(左三)主辦，邀請(左起)Kevin, CLOUD, DJ Mish, CODEX等DJ，以及Una和Lily等表演者一同演出，帶領與會者一起回到過去。(記者馬璿／攝影)

以華語音樂為主題的「金曲時光機」日前在曼哈頓落幕，吸引數百位觀眾一同狂歡。在派對中多位DJ輪番播放1980、90年代金曲，讓所有參與者隨著蔡依林、張惠妹、伍佰、周杰倫的歌曲節奏舞動。

近日於曼哈頓舉辦的「金曲時光機」邀請多位DJ輪番放映大眾朗朗上口的華語金曲，數百...
近日於曼哈頓舉辦的「金曲時光機」邀請多位DJ輪番放映大眾朗朗上口的華語金曲，數百人於現場齊歡唱。(記者馬璿／攝影)

今年的表演陣容包含主辦方DJ Eddie、DJ Kevin、DJ Cloud、DJ Mish、雙人組合CODEX、歌手Una以及Lily，為這場五小時的盛會帶來耳熟能詳的感動。DJ Eddie表示，自己在台灣即從事DJ工作，至今已入行約10年，過去主要以電子舞曲(EDM)為主。但在台灣夜店環境中，華語歌曲過去並不盛行，甚至部分場合存在限制播放中文歌的潛規則，他坦言，當時業界確實普遍存在「播放英文歌較為主流」的觀念。

來自洛杉磯的DJ Mish以「Girl Power」為主題，帶來A-LIN、蔡依...
來自洛杉磯的DJ Mish以「Girl Power」為主題，帶來A-LIN、蔡依林、張惠妹等經典歌曲。(記者馬璿／攝影)

兩年前搬到紐約後，他開始思考在當地市場中的定位。相較於小賈斯汀(Justin Bieber)等全球皆熟知的流行音樂，以及在美國同樣盛行的EDM文化，他認為，以自身熟悉的華語音樂作為切入點或許更具差異性。2024年9月，他與朋友嘗試舉辦首場全中文歌曲主題活動，最初僅抱持「做一場中文歌活動」的想法，並未預設發展規模。

當日活動共有450人參與，當經典華語歌曲一播放後，現場氣氛馬上變得更加熱烈。(記...
當日活動共有450人參與，當經典華語歌曲一播放後，現場氣氛馬上變得更加熱烈。(記者馬璿／攝影)

他回憶，剛到紐約的前幾個月，尚未明顯感受到鄉愁，但在籌備過程中，逐漸從自身成長經驗出發，思考哪些歌曲能勾起共同記憶，進而將「回憶」與「想家」的元素納入活動設計，並以「聽了想家、放到你哭」作為早期標語，希望讓在海外生活的華人，能在音樂中產生共鳴。

由DJ Eddie主辦的「金曲時光機」一開始只是一個嘗試文化水溫的挑戰，卻成為許...
由DJ Eddie主辦的「金曲時光機」一開始只是一個嘗試文化水溫的挑戰，卻成為許多台灣人一解鄉愁的夜晚去處。(記者馬璿／攝影)

Eddie表示，首場活動主要作為測試市場，並未即時蒐集觀眾回饋；直到第二場後，才明顯感受到參與者對華語歌曲派對的接受度提高，並出現對曲風與年代的不同期待，包括希望聽到更早期經典或當代流行歌曲，反應逐漸熱絡。

當日活動共有450人參與，當經典華語歌曲一播放後，現場氣氛馬上變得更加熱烈。(記...
當日活動共有450人參與，當經典華語歌曲一播放後，現場氣氛馬上變得更加熱烈。(記者馬璿／攝影)

據他觀察，參與族群以留學生與部分在地華人為主，不同參與者對活動的感受也有所差異。對部分移民而言，華語歌曲更容易喚起過去與朋友相聚的記憶；而留學生則有時會將現場氛圍與台北信義區等地的娛樂場景相比，期待在海外也能找到相似的文化連結。他指出，隨著近年華語音樂在台灣夜生活中的比例提升，相關主題活動亦逐漸增加，文化認同感也成為影響參與體驗的因素之一。「在夜場的活動裡，如果可以跟自己的文化有共鳴，當然能玩得更盡興」。

Eddie表示，舉辦活動也是希望可以讓海外打拼的台灣人想起過去的美好回憶，唱出無...
Eddie表示，舉辦活動也是希望可以讓海外打拼的台灣人想起過去的美好回憶，唱出無需思考就了然於心的歌詞與旋律。(記者馬璿／攝影)

而接下來，團隊將持續拓展至其他城市，包括5月起將在波士頓芝加哥與舊金山演出，為不同城市的聽眾帶來聽覺饗宴與歡樂的時光。若欲了解購票詳情，可至金曲時光機官方Instagram「gm_timemachine」查詢。

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