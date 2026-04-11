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亞裔社區2成病患因H.R.1恐失白卡 醫療照護系統陷「生存危機」

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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亞美醫師協會總裁兼執行長劉季高投書媒體指出，聯邦H.R.1法案對亞裔社區的損害已...
亞美醫師協會總裁兼執行長劉季高投書媒體指出，聯邦H.R.1法案對亞裔社區的損害已經開始顯現，兩成患者或失白卡或「基本計畫」保險。圖為此前民眾在華府遊行，要求聯邦勿砍白卡經費。(美聯社)

紐約州府2026財年預算協商進入最後階段，亞美醫師協會總裁兼執行長劉季高投書媒體指出，聯邦H.R.1法案對亞裔社區的損害已經開始顯現，兩成患者或失白卡或「基本計畫」(Essential Plan)保險。他呼籲州政府在預算中保護白卡(Medicaid)覆蓋範圍並採取相關行動，避免亞裔社區的醫療照護系統陷入危機。

劉季高在刊登於City Limit的投書中表示，聯邦的H.R.1法案將導致許多人喪失醫療保險。據估計，有100萬紐約人將失白卡資格。為紐約市超過50萬名患者服務的亞美醫師協會，有近九成患者依賴政府醫療補助，許多患者也是英語能力有限的低收入移民。其中，約兩成的該協會患者或失白卡及「基本計畫」保險。

劉季高表示，預計到2027年，聯邦新規對該協會相關的獨立醫師診所的總體財務影響，將達到近1億3500萬元。對於作為移民社區第一線醫療照護的小型社區診所來說，這種程度的衝擊可謂「生存危機」：屆時，未因聯邦新規失去保險的患者，將面臨更長的等待、更少的醫師選擇以及更龐大的交通負擔。預防性門診將減少，慢性病將無法得到管理，昂貴的急診室就診次數將增加，原本醫療照護資源不均的現象，將日益加劇。

他說，以社區為基礎和價值驅動的醫療網，始終能以較低成本，提供高質量的醫療照護，例如通過「價值導向醫療照護」(value-based care)計畫，該協會的醫師會員們就能藉由幫助患者保持健康，減少不必要的住院，每年為白卡節省超過2億元。削弱這一基礎環節，最終也將增加納稅人的負擔，「這不僅是道德問題，也是政府財政問題」。

在聯邦政策的醫改背景下，他呼籲紐約州政府保護並加強白卡和「基本計畫」的覆蓋範圍，並恢復州級「質量激勵計畫」(Quality Incentive Program)的經費，該計畫旨在獎勵為白卡患者提供高質量醫療照護的提供者。在過去幾年，「質量激勵計畫」的經費已從3億元被削減至5000萬元。他還敦促州政府維持並深化對「價值導向護理」計畫的承諾，以投資地方醫療照護系統並強化社區基礎設施，支持一直以來醫療資源不足的社區，「亞裔紐約人是紐約州增長最快的群體，理應擁有一個保護他們獲取醫療照護權利的系統」。

醫療保險 Medicaid 紐約州

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