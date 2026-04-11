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報告：可負擔住房配租流程拖累入住效率

記者馬璿╱紐約報導
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紐約非營利組織的調查報告指出，雖然紐約市深陷住房危機的壓力，但市內新建的可負擔住...
紐約非營利組織的調查報告指出，雖然紐約市深陷住房危機的壓力，但市內新建的可負擔住宅從建築完工，到新租戶實際入住的時間約需一年。圖為示意圖。(記者馬璿╱攝影)

紐約非營利組織公布一份調查報告指出，雖然紐約市深陷住房危機的壓力，但市內新建的可負擔住宅從建築完工，到新租戶實際入住的時間約需一年。對此，有開發商指出，居民資格審核時間過長與官僚程序，通常是導致此現象的主因。

非營利機構「Enterprise Community Partners」10日公布報告指出，在紐約市超過4500個可負擔住宅單位中，從建築完工到新租戶實際入住的時間中位數為439天。最短的出租時間約為八個半月，最長則超過兩年。報告顯示，紐約市申請者入住可負擔住房的時間中位數，幾乎是全國中位數156天的三倍。市住房機構自身數據顯示，完成可負擔住房申請審核的中位時間為210天。

對此，多位住房專家及可負擔住房業者呼籲市住房保護與發展局(HPD)應簡化流程才能加快入住，同時也有助於依賴投資資金的房東與開發商維持財務穩定。

可負擔住房需經多重程序才能上架至Housing Connect平台，之後還需經歷繁複審核，確認申請人資格，導致部分同時經營遊民所與可負擔住房的機構，無法直接將遊民所居民轉介入住。雖造成長時間閒置的原因眾多，但開發商普遍指出，居民資格審核耗時過長及多層官僚程序也是主要障礙。

Enterprise Community Partners也發現，出租延遲情況逐年惡化。2013至2016年間僅13%的項目出現延誤，而2021至2024年間則達到100%。這類延誤可能讓可負擔住房業者承擔數百萬元損失，尤其許多非營利機構本就處於虧損或接近虧損狀態，也可能降低投資者未來投入資金的意願。

此外，持有租金補助券的申請者，往往需額外時間審核資格。由市府運作的補助券計畫CityFHEPs便會S要求租戶提交文件供市府審核，並在入住前完成房屋檢查。

Wavecrest Management租賃與合規主管哈許(Christina Harsch)指出，透過抽籤入住的租戶中至少三分之一持有補助券，而經由遊民所轉介的住戶幾乎全部都有，但申請處理時間至少要四個月。

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