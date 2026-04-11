皇后夜市回歸 餐飲6元封頂仍維持

紐約皇后夜市(Queens Night Market)將於4月18日重返法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)紐約科學館(New York Hall of Science)外，展開第11季營運。(主辦方提供)

紐約皇后夜市(Queens Night Market)將於4月18日重返法拉盛 草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)紐約科學館(New York Hall of Science)外，展開第11季營運；主辦方宣布，延續多年的餐飲價格上限政策將在本季維持不變，但2026年將為該政策的最後一年。

主辦單位說，皇后夜市自創辦以來的十個季度，已累計吸引超過400萬人次參與，並協助約500家初創餐飲品牌在紐約落地，攤位美食涵蓋逾100個國家與地區。活動以多元文化與平價特色著稱，被視為紐約市 具有代表性的夜市型活動之一。

主辦方指出，夜市自2017年起實施五至六元的價格封頂政策，在近年通脹壓力及營運成本上升背景下仍持續維持。今年經過攤販投票 ，約85%的參與者支持將價格上限再延續一季，但同時確認2027年將調整相關政策。創辦人王榮光(John Wang)表示，維持價格上限需依賴精簡運營及外部資金支持，亦仰賴攤販配合，形容相關安排「並不容易」。

本季開幕前兩周的4月18日及4月25日，夜市將設「預覽場」，採門票制入場，以分散過往開幕初期出現的人流壓力；門票售價5元，12歲以下兒童免費。自5月2日起，活動恢復每週六晚免費向公眾開放。

王榮光說，今年共收到近600份攤位申請，最終入選商戶將提供涵蓋多國風味的街頭美食，包括拉丁美洲、東南亞、中東及東歐等地料理；同場也設有藝術與手工商品攤位。

皇后夜市主辦單位指出，未來仍將尋求企業與基金會資助，以支持營運及降低參與門檻，並強調在生活成本上升與消費壓力加大的環境下，維持公共空間的可及性與多元性。

紐約皇后夜市(Queens Night Market)將於4月18日重返法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)紐約科學館(New York Hall of Science)外，展開第11季營運。(主辦方提供)