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紐約市預期壽命82.3歲 高於大城市

記者胡聲橋╱紐約報導
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2023年紐約市預期壽命為82.3歲，在全國各大城市中預期壽命最高。圖為皇后區新...
2023年紐約市預期壽命為82.3歲，在全國各大城市中預期壽命最高。圖為皇后區新鮮草原舞之樂舞隊晨練。(記者唐典偉／攝影)

根據城市健康儀表板(City Health Dashboard)發布的數據，2023年紐約市預期壽命為82.3歲，而美國一些主要城市的平均預期壽命為77.3歲。與華盛頓特區和費城等一些大城市相比，紐約市的預期壽命最高。

在對紐約和其他美國大城市作分析後，研究人員指出，2023年紐約市預期壽命為82.3歲，而其他一些大城市的平均壽命為77.3歲，比紐約少5歲，其中費城：75歲；華盛頓特區：77.4歲；洛杉磯：79.6歲；芝加哥：77.9歲；休士頓：74.8歲。

紐約市男女平均壽命有區別，男性預期壽命為79.2歲，女性預期壽命為85.2歲，女性預期壽命比男性要長六年。

該研究還按按種族/族裔細分了紐約市的預期壽命，其中亞裔：86歲；非洲裔：77.2歲；西語裔：82.9歲；白人：83.5歲。

總體而言，根據美國疾病防治中心 (CDC)的數據，到2024年，美國人的平均壽命已達到79歲。這得益於新冠疫情的消退以及包括心臟病、癌症和藥物過量在內的所有主要死因死亡率的下降。初步統計數據也顯示，2025年這數字將持續改善。

數據還顯示，未來30年，美國百歲以上人口的比例預計將增加四倍以上，從2024年的0.03%增加到2054年的0.1%。

由紐約大學格羅斯曼醫學院(Grossman School of Medicine)人口健康系創建的「城市健康儀表板」項目提供了超過1200個美國人口超過5萬的城市的數據。

為了確定這些城市居民的預期壽命，「城市健康儀表板」分析了死亡多重原因數據、國家生命統計系統和國家衛生統計中心自2023年以來的數據做出三年預測。

2023年紐約市預期壽命為82.3歲，在全國各大城市中預期壽命最高。圖為皇后區新...
2023年紐約市預期壽命為82.3歲，在全國各大城市中預期壽命最高。圖為皇后區新鮮草原舞之樂舞隊晨練。(記者唐典偉╱攝影)

亞裔 洛杉磯 費城

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