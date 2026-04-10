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致4死縱火嫌犯 遭控謀殺罪

記者高雲兒╱紐約報導
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8日晚約6時，嫌犯阿馬蒂特拉(右二)在市警109分局完成初步訊問後被警方押解移送...
8日晚約6時，嫌犯阿馬蒂特拉(右二)在市警109分局完成初步訊問後被警方押解移送。(記者高雲兒╱攝影)

因涉嫌縱火而導致皇后區法拉盛艾利大道(Avery Ave)四死而被紐約市警方拘捕的嫌犯阿馬蒂特拉(Roman Amatitla)，9日在皇后區刑事法院過堂；檢方披露更多關鍵案情，指其涉嫌隨機選擇目標縱火，釀成包括一名三歲女童在內的四人死亡、多人受傷的嚴重後果。嫌犯面臨多項謀殺罪等指控。若罪成，最高可至終身監禁。

皇后區地方檢察官凱茲(Melinda Katz)在聲明中表示，該案屬於「大規模殺人行為」(mass murder)，形容被告「刻意在有人居住的建築內縱火，並造成致命後果。」檢方指出，被告與涉案建築及住戶之間並無任何已知的關聯，疑為隨機選擇目標犯案，案件性質惡劣。

根據檢方提交的刑事起訴書，案發於3月16日上午約11時43分，被告首次進入位於法拉盛涉案住宅後不久離開，並在周邊逗留約15分鐘。期間他多次進出該建築，行蹤在監控畫面中被清楚記錄。隨後，被告穿越馬路前往附近加油站，購買一瓶啤酒，同時涉嫌順手竊取另一瓶啤酒，並向店員索取打火機未果後，改為取得一盒火柴。

檢方指出，被告第四次返回現場後，在一樓樓梯間附近將紙張點燃，並將燃燒物置於垃圾堆上，引發火勢。火災迅速蔓延後，被告並未立即離開，而是留在現場附近，目睹建築被火焰吞噬。檢方強調，其行為屬「縱火後任其燃燒」，主觀惡意嚴重。

火災造成四人死亡，包括三歲女童楊思涵(Sihan Yang，音譯，下同)、49歲男子崔成日(Chengri Cui)及61歲女性明某(Shin Chie Ming)，三人均死於吸入濃煙；64歲男子趙某(Hong Zhao)則在逃生過程中從窗口跳下，因多處骨折及腦部創傷送醫不治。市法醫辦公室已於3月27日將四人死因裁定為「他殺」，案件亦由火災事故升級為刑事命案。

除死者外，火災中另有多人受傷。兩名消防員在進入建築進行救援時，因連接一至三樓的樓梯結構坍塌，墜入地下室，造成吸入濃煙及燒傷，被送往醫院治療。另有至少五名住客在逃生過程中跳樓受傷，其中一人仍在醫院接受治療；另有一名住戶由消防員自二樓窗口救出，亦出現吸入濃煙情況。

檢方表示，被告目前面臨八項二級謀殺罪、一級縱火罪，以及多項攻擊與輕竊盜指控。若罪名成立，最高可被判處25年至終身監禁。案件由刑事法院法官Thomas Wright-Fernandez審理，並裁定被告羈押候審，下一次開庭日期為4月13日。

阿馬蒂特拉辯護律師則表示，被告目前僅被指控，尚未被定罪，呼籲外界尊重司法程序，強調其當前仍享有無罪推定。

嫌犯阿馬蒂特拉(左二)面臨多項謀殺罪等指控。若罪成，最高可至終身監禁。(記者高雲...
嫌犯阿馬蒂特拉(左二)面臨多項謀殺罪等指控。若罪成，最高可至終身監禁。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛 皇后區 紐約市

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