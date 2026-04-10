市警109分局新局長：將聚焦精準執法

市警109分局新任局長喬杜里在社區會議上首次亮相，並簡要介紹其從警經歷。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區市警109分局日前舉行社區會議，宣布指揮官人事調整。原分局局長柯爾曼(Kevin Coleman)卸任並調任市警高層職位，新任局長喬杜里(Karam Chowdhury)上任。社區人士與警方代表在會上對柯爾曼任內的表現高度肯定，對新任局長也寄予期待。

社區代表在會議上表示，柯爾曼任內有效帶領市警109分局降低犯罪率，過去兩年間轄區治安顯著改善，「有一年犯罪率下降約六成，第二年也有明顯下降。」據介紹，109分局近年透過數據分析與電子系統追蹤犯罪趨勢，針對案件熱點(cluster)部署，並加強對特定犯罪類型的打擊，包括電動自行車搶劫等案件，整體執法效率有所提升。

柯爾曼表示，治安成果並非個人功勞，而是警方與社區合作的結果。他說，「來自社區的支持對警員而言非常重要」。柯爾曼已調任紐約市 警察總局(NYPD)相關職務，負責更高層級的警務運作。

新任局長喬杜里在會上首次亮相，並簡要介紹其從警經歷。他擁有逾20年警務資歷，曾於皇后區及布朗士 、曼哈頓 等多個轄區任職，歷經巡警、警佐、警監等不同職位，也曾負責新警員背景審查工作。近年在市警104分局局長任上，透過加強警民溝通與社區合作，成功降低轄區犯罪率。

喬杜里表示，未來將延續既有治安下降的趨勢，並強調「警民溝通」的重要性，透過社區反饋掌握問題熱點，精準執法。他指出，目前社區反映較多的問題包括法拉盛市中心非法擺攤、賣淫活動及夜間噪音等，警方已展開相關執法行動，包括近期一次行動中拘捕九名涉案人員。

他也提到夏季來臨後，噪音與生活品質問題將成為重點關注方向，警方將加強巡查，確保居民夜間休息不受干擾；入室盜竊、車內盜竊等財產犯罪仍為轄區主要挑戰之一，將持續打擊。

社區代表表示，柯爾曼(右二)任內有效帶領市警109分局降低犯罪率，過去兩年間轄區治安顯著改善。(記者高雲兒╱攝影)