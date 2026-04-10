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與前外交官朴永哲競逐 孟昭文獲韓裔民代背書

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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韓裔朴永哲雖獲「勞工家庭黨」(Working Families Party, W...
韓裔朴永哲雖獲「勞工家庭黨」(Working Families Party, WFP)皇后區九成成員支持，但最終官方宣布不背書朴永哲。(記者高雲兒╱攝影)

有關現任國會第六選區眾議員孟昭文及前韓裔外交官朴永哲(Chuck Park)的選戰，孟昭文近日宣布已獲紐約地區全數韓裔民意代表的背書，朴永哲雖獲「勞工家庭黨」(Working Families Party, WFP)皇后區九成成員支持，但最終官方宣布不背書朴永哲。不過他的社群媒體聲勢嶄露，目前Instagram已有5萬7000多名粉絲，為孟昭文的四倍多。

孟昭文此次獲得大多數民選官員、工會、黨派等背書。她的競選團隊也在近日宣布，她獲得了紐約所有韓裔民代背書，包括州眾議員金兌錫(Ron Kim)、李榮恩(Grace Lee)、以及市議員李琳達(Linda Lee)與元在熙(Julie Won)。此外，韓裔政壇重量級人物、新澤西州國會參議員金安迪(Andy Kim)也已背書孟昭文。

孟昭文的競選團隊近日還宣布，她也已獲得紐約州最大工會、同時也是全美最大醫療工會「1199SEIU」 背書。該工會代表紐約市逾20萬名護士及醫療工作者，在全州會員人數超過30萬。

另一方面，代表基層進步派的紐約「勞工家庭黨」最終決定不背書朴永哲。根據City and State NY報導，皇后區勞工家庭黨分會有超過九成成員投票建議支持朴永哲，各地分會代表、工會及基層團體，也以三分之二多數通過決議支持，但最終擁有決定權的七名州級幹部，卻不尋常地未採納這些意見，最終選擇不背書朴永哲。

朴永哲在聲明中暗示，勞工家庭黨可能受到政治壓力，「顯然，民主黨建制派說服了勞工家庭黨的領導層，違背兩次超級多數投票和基層的意志」。

不過，朴永哲在社群媒體的聲勢仍然強勁，並獲選區以外的全國性關注。他的Instagram自去年11月16日發布第一則貼子後，已積累5萬7000多位粉絲。

國會議員孟昭文宣布，已獲紐約地區全數韓裔民意代表的背書。 (本報檔案照)
國會議員孟昭文宣布，已獲紐約地區全數韓裔民意代表的背書。 (本報檔案照)

民主黨 紐約州 紐約市

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