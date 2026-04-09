托育許可申請 紐約推一站式平台整合 可實時追蹤進度

市長曼達尼日前宣布推出全新的一站式「幼兒照護許可申請平台」，以簡化托育機構的申請流程，推動全民托育。(美聯社)

紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)日前宣布推出全新的一站式「幼兒照護許可申請平台」，以簡化托育機構的申請流程。作為市府推行全民托育的一環，此舉旨在取代過去被批評為「支離破碎且過時」的申請程序，減低托育中心開業的難度。

根據市長辦公室消息，這款「幼兒照護提供者儀表板」(child care provider dashboard)整合了多項功能，允許業者在線上提交各類文件、與市衛生局溝通、預約例行檢查，並能實時追蹤申請進度。每一家托育中心的申請需設立獨立帳號，但若已透過舊系統取得執照的中心則無需重新註冊。

在舊系統中，申請人必須透過實體信件或電子郵件，向市衛生局多個不同辦公室分別提交文件，且無法有效追蹤進度、協調檢查時間或獲取狀態更新。市長辦公室發言人指出，過去業者提交申請後，往往不知道何時能獲批，導致新中心的開業計畫一再延誤；而新平台在開發過程中諮詢了業者意見，並在全市範圍內測試，讓所有文書作業能在單一平台完成。

曼達尼表示，這項便民工具優先考慮業者的需求，能夠強化本市的托育體系。而市衛生局長馬丁(Dr. Alister Martin)指出，移除延誤托育中心開業的障礙，有助於讓更多孩子更快獲得照護。

市府日前也為家長上線了「紐約市幼兒照護樞紐」(NYC Child Care Hub)，讓家長能搜尋比較全美五大區的逾萬個托育項目。這兩個新平台構成了市府推行「全民托育」的雙軌策略；一方面幫助家長輕鬆尋找資源，另一方面減輕業者進入系統的負擔。

不過，儘管申請流程得到簡化，但華人 托育業者仍認為今年首增的兩歲班(2-K)2000個名額遠遠不足，「不論是對想要申請的托育業者或是家長，都是千軍萬馬過獨木橋」。