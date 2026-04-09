紐約市立學校停學處分 較疫情前驟減27%

紐約市公立學校在2025至2026上半學年開出的停學處分(Suspensions)數量下降，已低於新冠疫情前的水平。示意圖。(記者曹馨元／攝影)

根據最新數據，紐約市 公立學校在2025至2026上半學年開出的停學處分(Suspensions)數量下降，已低於新冠疫情 前的水平。這一趨勢引發了教育界對於學生行為、校園懲戒政策轉向以及社會治安趨勢的廣泛討論。

數據顯示，2025年7月至12月間，全市公立學校共執行近9200次停學處分，較2024年同期減少8%。其中，由學區總監核定、期限六天以上的「長期停學」降幅最為顯著，達22%；而由校長核定、期限五天以下的「短期停學」則減少約5%，總數近7600次。

若與疫情前相比，降幅更為驚人。本學年上半年的停學次數較疫情爆發前同期下降27%。儘管這段期間全市公校的入學人數亦減少了約15%，但停學率的跌幅顯然高於學生流失率。

目前尚不清楚導致停學率暴跌的確切主因。教育倡導人士指出，這一趨勢是近年來學校推動心理健康支援與「修復式司法」(Restorative Justice)的成效。布朗士法律服務處(Bronx Legal Services)律師馬爾(Nelson Mar)認為，替代停學的配套措施正逐漸深耕校園，強化了學生的社交情緒健康。此外，紐約市近期暴力犯罪率下降，以及去年秋季實施的「校園手機禁令」，皆可能是正面因素。

不過，儘管數據好轉，市長曼達尼(Zohran Mamdani)在初步預算案中，並未延續前任政府對「修復式正義」及心理健康服務等項目的撥款。倡導團體正密切觀察，憂心預算削減將破壞目前的輔導成效，並呼籲在7月1日最終預算定案前恢復資金。

市教育局 發言人塔爾(Chyann Tull)表示，停學率下降反映出學校愈發善用內部輔導與外部心理健康轉介資源，在維持校園安全的同時，也讓學生能留在課堂學習。