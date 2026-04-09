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紐約市5「休閒沙漠」 布碌崙2區入榜

記者馬璿／紐約報導
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紐約市一向以步行文化、街區活動與社區運動聞名，但隨著公共休閒資源長期投資不足，市...
紐約市一向以步行文化、街區活動與社區運動聞名，但隨著公共休閒資源長期投資不足，市民整體活動量下降、孤立感上升，「休閒沙漠」問題日益浮現。圖為布碌崙多華人使用的塞斯露公園。(記者馬璿／攝影)

紐約市一向以步行文化、街區活動與社區運動聞名，但最新報告指出，隨著公共休閒資源長期投資不足，市民整體活動量下降、孤立感上升，導致「休閒沙漠」問題日益浮現，其中以布碌崙(布魯克林)與史泰登島情況尤為突出。

根據都市未來中心(CUF)分析，全市五個被認定為「休閒沙漠」的社區中，有兩個位於布碌崙。報告指出，「休閒沙漠」類似於「食物沙漠」，指居民缺乏可及的運動與休閒設施。在布碌崙，涵蓋米爾伍德、波羅園、海洋公園大道的第12社區委員會僅有41個運動設施，遠低於全市平均約150個；涵蓋皇冠高地、展望萊弗茨花園(Prospect Lefferts Gardens)的第九社區委員會則僅有48個。相比之下，布碌崙第18社區委員會設施數量達279個，第三社區委員會也有190個，顯示資源分布嚴重不均。

被點名社區普遍缺乏足球場、板球場、排球場、匹克球場及游泳池等設施，居民往往需跨區尋找活動空間。報告指出，這種不便對低收入家庭影響尤大，因交通與時間成本可能成為參與運動的實質障礙。

過去紐約市休閒支出曾占市公園預算近三分之一，如今僅剩約5.3%；全職人員也從近2000人降至約660人，與此同時需求卻持續增加。數據顯示，超過一半紐約人屬於過重或肥胖，40%患有至少一種慢性疾病，41%經常感到孤獨，而這些問題在低收入社區更為集中。

布碌崙的問題亦體現在設施維護與開放狀況，如多華人民眾使用的日落公園休閒中心也因整修，自2023年至今仍未開放。而整個布碌崙曾一度僅剩一座室內公共游泳池，距離部分居民需近一小時車程。

報告亦顯示，史泰登島整體休閒資源與活動種類明顯落後其他行政區，2024年僅提供165種類型的休閒項目，遠低於曼哈頓的927種與布碌崙的642種。在具體課程上，史泰登島甚至出現Zumba全年僅開設兩次、飛輪課完全缺席的情況，反映資源配置極度不足。

除布碌崙與史泰登島外，報告也點名布朗士與皇后區部分地區為「休閒沙漠」，例如布朗士第五社區委員會僅有27個運動設施，每近5000人共用一個，且完全沒有夜間照明場地。然而，布碌崙與史泰登島的問題在於人口密集卻資源不足，形成更為明顯的落差。

非營利組織指出，需求與供給之間的落差正在擴大，許多免費或低成本課程一開放即額滿，候補名單常超過百人，但受限於資金不穩、場地不足與保險成本上升，難以擴展服務。儘管市府近年投入資金翻新設施並興建新中心，但報告認為，整體需求規模遠超現有資源，全市主要休閒設施維修需求至少達4億元，仍有大量設施待改善。

皇后區 低收入 布魯克林

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