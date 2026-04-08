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央視超級寶貝、超級人生 即起報名5月24日選拔

記者曹馨元／紐約報導
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「超級寶貝」節目北美賽區藝術總監廖牧真(右)、製片人向玲玲(中)等嘉賓發言，強調...
「超級寶貝」節目北美賽區藝術總監廖牧真(右)、製片人向玲玲(中)等嘉賓發言，強調節目提供的珍貴舞台是孩子們展現才華的難得機會。(記者曹馨元／攝影)

為三至18歲兒童提供才藝展示舞台的中國央視節目「超級寶貝」，以及讓19歲以上華人展現才華的「超級人生」美國賽區選拔賽，即日起報名。此次美國選拔賽將在5月24日舉辦；優秀選手將於今年夏天前往中國央視演播廳參加的巔峰之戰爭霸賽暨頒獎盛典，歌唱組獲獎選手有望參與電影插曲演唱。

本屆美國賽區的比賽由「超級寶貝」、「超級人生」欄目組美國組委會主辦，由美國「Galaxy Desire Inc. 銀河國際文化藝術交流中心」承辦，「藍天聚創」協辦。其中，「超級寶貝」自2010年創辦以來已舉辦16屆，本次比賽將採用現場直播的形式，與北京同步進行；北京賽區評委將對選手現場打分，現場揭曉比賽名次與結果。

主辦方平惠子說，「超級寶貝」分為舞蹈組、唱歌組、樂器組及達人組，比賽內容涵蓋相聲、民樂、小品、走秀等廣泛形式；今年，歌唱組的獲獎選手有望參加美國電影「愛的迴響」(Echos of Love)的插曲演唱，優秀選手將參加短視頻表演。

在日前舉行的記者會上，節目北美賽區藝術總監廖牧真、製片人向玲玲等嘉賓發言，強調節目提供的珍貴舞台是孩子們展現才華的難得機會；往屆獲勝者亦到場介紹比賽情況，並講述自己從膽怯到自信的參賽心路歷程。

兩檔欄目的全美總決賽將於5月24日舉辦，選手可通過現場參賽或視頻參賽，並於5月10日前將節目視頻發至官方郵箱[email protected]。活動已開啟報名，報名費用80元起，更多信息可聯繫電話(646)369-0646、官方郵箱或官方微信號，superbabyusa。

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