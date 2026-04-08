美華博物館「隱形的聲音」研討會 培訓教師助亞裔歷史走進課堂

美國華人博物館開啟首屆教育工作坊，為數十名紐約市公立學校教師提供專業培訓，幫助他們更好地將亞太裔故事帶進課堂。(記者曹馨元／攝影)

美國華人博物館(MoCA)6日開啟為期三天的教育工作坊，為數十名紐約市公立學校教師提供專業培訓，幫助他們更好地將「隱形的聲音(Hidden Voice)」系列亞太裔故事融入課堂。

「隱形的聲音」計畫的初衷，是為了帶領學生認識那些在傳統歷史紀錄中不常被提及、卻對美國歷史產生深遠影響的人物；儘管教學大綱現已出版，但大多教師尚無法系統而科學性地以此開發教案。

該培訓系列旨在為教師提供歷史資料、課堂實踐工具等實用技能，以提升亞太裔歷史在紐約公校中的教授比例。參與教師將圍繞「法律與公民權」、「勞動與社區生活」以及「藝術與文化」等主題，開發符合教學大綱且反映多元社會文化的教案。

美國華人博物館館長李汝乾(Michael Lee)表示，他自接掌博物館以來，推動亞裔 研究計畫一直是他的夢想，而他的目標是將博物館打造為該學術領域的穩固據點。「隨著大學移民研究相關計畫的預算增減波動，我們希望成為一個穩定的學術資源庫」，李汝乾說，「沒有比紐約市公校教師更適合的學員了，他們能夠把這些見解帶入教室，成為下一代與亞裔歷史間的橋樑」。

工作坊不僅幫助教師們更全面地理解亞太裔歷史，也透過討論的形式引導他們開發出最理想的教學方式。首日的培訓內容便包括瀏覽博物館館藏以深入理解亞太裔歷史，重量級學者如聯邦第二巡迴上訴法院法官陳卓光(Denny Chin)、紐約市大亨特學院(Hunter College)教授Vivian Louie也參與授課。

加入工作坊的約30名公校教師跨越各族裔文化背景，透過彼此經驗交流，他們也對如何教學亞太裔歷史有更多構想。6日的討論中，便有教師指出，少數族裔歷史能為紐約多元的學生群體帶來「集體榮譽」感；另有教師分享，歷史證明，社會文化並非一直進步，而學習相關內容也是遞給學生接力棒，激勵他們成為歷史的推動者。

李汝乾指出，本次工作坊與市教育局 、哥倫比亞大學 亞裔美國人倡議、亨特學院亞裔研究計畫及下東城廉租公寓博物館(Tenement Museum)合作，共收到逾70份報名；而他也希望工作坊未來能成為常駐項目，將亞太裔視角融入各年級、各學科中。