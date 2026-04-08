瑪莎葛蘭姆舞團首席辛穎 攜新作舞進古根漢博物館

辛穎圍繞「哀嘆」建立起一套互相呼應的創作脈絡。但她表示，這部作品並非對「哀嘆」的重現，而是一次回應。(古根漢博物館提供)

瑪莎葛蘭姆舞團(Martha Graham Dance Company)首席舞者、旅美舞蹈家辛穎，本月26日(周日)晚將在古根漢博物館(Solomon R. Guggenheim Museum)呈現新作「她紫色褶皺中」(In the Folds of Her Purple)的片段首演，並參與演後座談。該作品是辛穎對葛蘭姆1930年代標誌性獨舞「哀嘆」的重新詮釋。辛穎以實驗性媒體環境為框架，探索如何以當代科技重塑舞蹈檔案，讓百年前的肢體語言在人工智慧 與沉浸式影像中獲得新生。

「她紫色褶皺中」以一根紫色針織布管為核心道具，舞者穿縛其中、幾乎全程坐定，以身體的扭轉、傾倒與張力傳達情感。批評界普遍認為，「哀嘆」是現代舞蹈史上表達人類真實情感的里程碑，也是確立現代舞作為主流藝術形式的關鍵作品之一。

在此次新作之前，辛穎已圍繞「哀嘆」建立起一套互相呼應的創作脈絡。但她表示，這部作品並非對「哀嘆」的重現，而是一次回應，以生成式人工智慧與體積影像為媒介，讓百年前的肢體記憶在新的感知形式中重新成形。這也觸及辛穎創作的核心命題：舞蹈這一隻活於當下身體的藝術形式，如何穿越時間留存？

辛穎1985年生於中國黑龍江，自幼學習中國古典舞與民族舞，就讀南京藝術學院，主修編舞。畢業後她在四川文化藝術學院任教，並擔任舞蹈系主任。2008年，她帶領學生在中國舞蹈最高獎項荷花獎競賽中奪冠。

汶川大地震的衝擊成為辛穎人生的轉捩點。她曾表示，當她前去領取演出服飾時，看到許多孩子的服裝無人認領，那一刻令她深刻意識到生命的短暫，促使她決心追尋成為職業舞者的夢想。2010年，她獲得公費資助，以訪問學者名義赴紐約瑪莎葛蘭姆舞蹈學校(Martha Graham School of Contemporary Dance)進修，隨後獲得獎學金留校。2011年加入瑪莎葛蘭姆舞團，逐步晉升至首席舞者。

近年辛穎更積極探索科技與舞蹈的交集。她修讀紐約大學 跨學科研究藝術碩士課程，並研發了「哀嘆：舞動檔案」，獲得2024年谷歌藝術家與機器智能研究獎。