曼達尼提名瓊斯蓋斯頓 任兒童服務局長

在接任此職之前，瓊斯蓋斯頓曾於2022年底加入拜登政府，擔任衛生部兒童、青少年與家庭事務署長，離任後自行創辦顧問公司。(取自Wikimedia Commons，United States Department of Health and Human Services提供)

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)7日提名聯邦前官員瓊斯蓋斯頓(Rebecca Jones Gaston)出任市兒童服務局(ACS)局長，主掌全市兒童保護體系，填補該職位自3月初懸缺逾月的空窗。

瓊斯蓋斯頓曾任前總統拜登 政府官員，也有擔任第一線社工的實務經驗。她自幼被白人家庭從寄養系統中領養，成長於中西部。曼達尼在聲明中表示，她畢生致力建構更聰明與穩固的體系，讓兒童得到保護、讓家庭得以完整。

瓊斯蓋斯頓接掌的兒童服務局是一個規模龐大且爭議不斷的體系。兒童服務局每年需處理數萬件涉兒童虐待或疏忽的舉報，其中逾半最終被認定為查無實據，且舉報對象多集中於貧困社區的非洲裔及西語裔家庭。該局同時管轄全市少年拘留中心，並負責發放兒童托育補助。

在政策立場上，瓊斯蓋斯頓採取溫和路線。她在2023年一場研討會上表示，支持拆解體系中對貧困有色人種家庭傷害最深的部分，同時強化協助兒童留在家庭與社區中的相關計畫。此前，曼達尼的候選名單因有一人曾公開主張廢除兒童保護服務而遭批，外界對遴選過程的拖延亦多有質疑。

瓊斯蓋斯頓曾於2022年底加入拜登政府，擔任衛生部兒童、青少年與家庭事務署長，離任後自行創辦顧問公司。她先後主持馬里蘭州及奧勒岡州的兒童福利機構，從事社會服務與兒童福利工作迄今近30年，身兼社工、治療師與行政主管等多重角色。