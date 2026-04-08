我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳全紅嬋遭「282人微信群霸凌」訓練中心報警：向畸形飯圈文化說不

川普稱「伊朗受夠了」預告進駐荷莫茲「待下來」

曼達尼提名瓊斯蓋斯頓 任兒童服務局長

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在接任此職之前，瓊斯蓋斯頓曾於2022年底加入拜登政府，擔任衛生部兒童、青少年與...
在接任此職之前，瓊斯蓋斯頓曾於2022年底加入拜登政府，擔任衛生部兒童、青少年與家庭事務署長，離任後自行創辦顧問公司。(取自Wikimedia Commons，United States Department of Health and Human Services提供)

市長曼達尼(Zohran Mamdani)7日提名聯邦前官員瓊斯蓋斯頓(Rebecca Jones Gaston)出任市兒童服務局(ACS)局長，主掌全市兒童保護體系，填補該職位自3月初懸缺逾月的空窗。

瓊斯蓋斯頓曾任前總統拜登政府官員，也有擔任第一線社工的實務經驗。她自幼被白人家庭從寄養系統中領養，成長於中西部。曼達尼在聲明中表示，她畢生致力建構更聰明與穩固的體系，讓兒童得到保護、讓家庭得以完整。

瓊斯蓋斯頓接掌的兒童服務局是一個規模龐大且爭議不斷的體系。兒童服務局每年需處理數萬件涉兒童虐待或疏忽的舉報，其中逾半最終被認定為查無實據，且舉報對象多集中於貧困社區的非洲裔及西語裔家庭。該局同時管轄全市少年拘留中心，並負責發放兒童托育補助。

在政策立場上，瓊斯蓋斯頓採取溫和路線。她在2023年一場研討會上表示，支持拆解體系中對貧困有色人種家庭傷害最深的部分，同時強化協助兒童留在家庭與社區中的相關計畫。此前，曼達尼的候選名單因有一人曾公開主張廢除兒童保護服務而遭批，外界對遴選過程的拖延亦多有質疑。

瓊斯蓋斯頓曾於2022年底加入拜登政府，擔任衛生部兒童、青少年與家庭事務署長，離任後自行創辦顧問公司。她先後主持馬里蘭州及奧勒岡州的兒童福利機構，從事社會服務與兒童福利工作迄今近30年，身兼社工、治療師與行政主管等多重角色。

拜登 曼達尼

上一則

王鏑交、詹瑪麗 華埠州眾議員初選過門檻

下一則

李修頓接掌司法部長？紐約政壇關注
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約遊民學生逾15萬創新高 近半數長期缺課

紐約遊民學生逾15萬創新高 近半數長期缺課
市長報告：年收15.9萬才夠在紐約生活 2/3家庭未達標

市長報告：年收15.9萬才夠在紐約生活 2/3家庭未達標
曼達尼邀葛萊美獎說唱歌手Cardi B 為免費托育計畫造勢

曼達尼邀葛萊美獎說唱歌手Cardi B 為免費托育計畫造勢
曼達尼與市議會預算角力 劍拔弩張

曼達尼與市議會預算角力 劍拔弩張

熱門新聞

顧客在紐約一間採用自助點餐系統的飲品店窗口以現金付款。（記者戴慈慧／攝影）

紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避

2026-04-05 07:18
皇后區白石鎮的華人男子在近日喜中彩票大獎，圖為售出彩票的華人雜貨店。(取自谷歌地圖)

紐約白石鎮華男喜中100萬彩票 華埠雜貨店售出

2026-04-06 15:06
隨著4月3日當地高中春假展開，旅遊需求增加，預料將進一步加劇混亂，也對已緊繃的TSA人力形成額外壓力。（路透）

TSA安檢今日速報…這3個機場最快10分鐘 航班仍有延誤

2026-03-31 16:05
紐約市去年推出廚餘及園藝廢棄物回收規定，要求所有食物殘渣、受汙染的紙類及庭院廢棄物，須與一般垃圾分開。(市清潔局提供)

罰款有效…廚餘回收違規開罰 紐約恢復執行

2026-04-03 16:01
美國紐約東區聯邦檢察官辦公室指出，聯邦執法人員於3月31日逮捕四名疑似藉由無證客庇護所收受賄賂與回扣的涉案人，更在調查中牽連多名政界相關人士。(記者馬璿／攝影)

紐約無證客庇護所爆貪汙4被捕 霍楚助理、議員親屬遭調查

2026-04-01 07:26
紐約市商業倡議團體指，市長曼達尼堅持大幅調升稅收，許多公司已開始採取行動，準備離開紐約。(記者曹馨元／攝影)

不滿曼達尼加稅 紐約大型企業再傳出走潮

2026-04-06 07:12

超人氣

更多 >
川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返

川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返
川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周

川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周
毛新宇回韶山祭祖突發一幕 黑衣女攔路跪地「告御狀」

毛新宇回韶山祭祖突發一幕 黑衣女攔路跪地「告御狀」
巴基斯坦總理提議：川普寬限兩周 伊朗同時開放荷莫茲

巴基斯坦總理提議：川普寬限兩周 伊朗同時開放荷莫茲
伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場

伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場