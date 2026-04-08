李修頓接掌司法部長？紐約政壇關注

李修頓(Lee Zeldin)目前位居川普名單之首，有望接掌司法部。（本報檔案照）

川普總統日前宣布免除司法部 長邦迪(Pam Bondi)職務，由副司法部長布蘭奇(Todd Blanche)暫代，據多家媒體報導，現任環保署長(Environmental Protection Agency)、紐約州 2022年共和黨州長候選人李修頓(Lee Zeldin)目前位居川普名單之首，有望接掌。紐約州部分共和黨人士對此表示支持，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)則表示，留給民眾自行判斷。

據紐約時報 、CNN等報導，川普在周前解雇邦迪，原因是她在處理已定罪的性犯罪者艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案時，引發了兩黨與民眾的批評。此外，川普也對邦迪在調查包括紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)在內部分民主黨人士的積極程度強烈不滿。多位內部人士表示，李修頓目前位居川普名單之首。

另有傳聞稱，川普也在考慮現任華盛頓特區聯邦檢察官皮洛(Jeanine Ferris Pirro)。皮洛也是紐約人，曾在2005年競選紐約州檢察長，但在當時敗給了葛謨(Andrew Cuomo)。

紐約州部分共和黨人對李修頓領導司法部表示歡迎。據City & State報導，曾與李修頓一同在州參議會代表長島、並協助過他競選活動的前州參議員博爾(Phil Boyle)表示，「我們都認為他是一個非常出色的人選，一旦他下定決心，就不會退縮。他在任何職位上都展現出領導力。」

在2022年州長選舉以約六個百分點戰勝李修頓的現任州長霍楚則不願多說，「川普會希望他的司法部長具備什麼條件？這個問題，我就交給你們自己判斷吧。」

李修頓在長島出生長大，曾任軍官、國會議員與州參議員，也曾在美軍法務部門(JAG Corps)擔任聯邦檢察官。他自始即為川普的重要盟友，並在2019年首次彈劾聽證中成為川普最積極的辯護者之一。進入環保署第二任期後，他配合川普「能源主導」的戰略，推動放寬氣候政策，並削減歐巴馬與拜登時期的溫室氣體與空氣品質相關規範。

另一方面，儘管李修頓從政履歷豐富，但法律資歷相對有限，若獲提名，預料將在參議院司法委員會面臨嚴格審查，他需為自己作為軍事檢察官的經驗及「非司法部體系出身」來辯護。