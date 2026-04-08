市府種族平等計畫 遭刪DEI字眼

紐約市選民於2022年通過修憲公投，要求市長每兩年發布一份種族平等計畫，並成立種族平等委員會負責評估。(取自市長辦公室)

市府6日發布的「初步種族平等計畫」被爆出「因法律顧慮大幅刪改」。市法律局要求將所有涉及「多元、公平與包容」(DEI)的字眼悉數剔除，並軟化多項政策目標，理由是相關表述可能引發川普 政府的法律挑戰。

紐約市 選民於2022年通過修憲公投，要求市長每兩年發布一份種族平等計畫，並成立種族平等委員會負責評估。據媒體City&State取得的內部文件，這份375頁的草稿歷經逾六輪審查，DEI一詞在第六輪審查後被全面清除，多個涉及市府機構招聘少數族裔企業扶持計畫的章節，亦從對外公布的版本中消失。

內部批註顯示，法律局起初建議在草稿中為DEI一詞加以定義，後來改口要求全面刪除，最終只保留「公平與包容」的有限使用。市房屋局(NYCHA)原訂「聘請專職DEI培訓師」遭刪除；市教育局原定逐步擴大少數族裔及女性擁有企業合約比率的，亦被改寫為「維持現行三成占比」。

法律局的刪改邏輯主要是規避川普政府或援引「民權法」提起就業歧視訴訟。法律局在內部批註中寫道，若以「反映服務社區人口結構」為招聘目標，等同以種族人口比率作為用人標準，此乃不被允許，或遭法律挑戰。最終，該目標被改為「公平招聘計畫及無潛意識偏見的聘用程序。」

部分市府機構對法律局的大幅刪改提出異議，並成功保留部分內容。其中市公立醫院系統涉及跨性別及非二元性別患者資源的段落，在法律局建議刪除後，最終由法律總顧問拍板保留。

聯邦司法部民權助理部長迪隆(Harmeet Dhillon)在計畫發布後隨即在社交媒體發文稱「聽起來可疑且違法，將進行審查。」其後更轉發親川普帳號暗示曼達尼將「自食其果」的貼文。市府發言人佩凱克(Dora Pekec)表示，該計畫聚焦於五大區各社區長期面對的結構性不公，並強調市府不會迴避種族平等議題，「初步計畫只是起點，市府將廣納30天公眾意見後，於下月推出最終版本。」