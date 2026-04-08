王鏑交、詹瑪麗 華埠州眾議員初選過門檻

華埠州眾議員初選，王鏑(右)交1825份、詹瑪麗交2032份連署，均超門檻。(雙方競選團隊提供)

曼哈頓華埠 州眾議會第65選區民主黨 初選鄰近，多名參選人近日完成連署遞交程序。其中，現任民主黨65選區C區領袖、曼哈頓民主黨副主席詹瑪麗(Mariama James)與B區領袖王鏑(Jay Jacky Wong)分別遞交2032份與1825份連署，均超過法定最低500份門檻。

詹瑪麗競選團隊表示，她取得2032名選民簽名，為法定要求的四倍以上，將登上6月23日的民主黨初選選票。詹瑪麗指出，團隊在過去一個月持續深入社區，透過義工逐戶拜訪與居民交流，蒐集連署並了解選民關注的議題，包括醫療成本、公共安全與可負擔住房等。

她稱，競選過程已接觸數以千計選民，並逐步建立起跨社區的支持基礎。連署階段結束後，團隊將持續推進競選工作，並以其過往在社區公共事務的經驗作為參選基礎。她此前已獲得下城民主黨獨立俱樂部、前市議員Alan Gerson及前華埠市議員兼前紐約州高等法院法官傅理達(Kathryn Freed)等人背書。

同時，王鏑亦已遞交1825份連署。他表示，團隊自2月24日啟動連署工作，即使遭遇降雪，仍持續在社區收集簽名。王鏑指出，在時間緊迫情況下仍取得遠超門檻的連署數量，顯示社區關注度提升，未來將繼續深入社區，向選民介紹政綱與理念，爭取支持。

王鏑於7日也表示，「確認收到美國社會主義民主黨(DSA)就本人參選連署提出法律挑戰。」

第65選區涵蓋華埠、下東城、兩橋社區、金融區和小義大利等區域。除詹瑪麗和王鏑外，目前宣布參選者尚包括民主黨區領袖主席Jasmin Sanchez、民主社會主義者活躍成員Illapa Sairitupac、紐約災害跨宗教服務機構(New York Disaster Interfaith Services)外展經理Lilah Mejia、企業律師張偉立(Wei-Li Tjong)，以及牧師丘海倫。