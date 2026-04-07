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紐約州首位亞裔女性上訴法官林凱倫 讓亞裔被看見

記者高雲兒／紐約報導
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不久前就任紐約州第二司法部門上訴分庭(Appellate Term)法官的林凱倫...
不久前就任紐約州第二司法部門上訴分庭(Appellate Term)法官的林凱倫，是該職位史上首位亞裔女性。(記者高雲兒／攝影)

走進林凱倫(Karen Lin)位於皇后區牙買加(Jamaica)的紐約州高等法院大樓辦公室時，她剛搬進來不久，幾個紙箱還未拆完。這位新任紐約州高等法院上訴法庭第二分部(Appellate Term)法官，是該職位史上首位亞裔女性。雖然到新辦公室辦公才三個月又27天，但她在紐約州法院系統已深耕約30年。

從律師、法官助理，到房屋法院法官、民事法院法官、獲選皇后區州高等法院法官，再到如今的上訴庭法官，林凱倫始終沒有傳統印象中的「官威」。她語氣溫和，談吐優雅，甚至曾被質疑「太溫良，不像法律人」。但她並未因此改變，反而以溫柔的個性，逐漸塑造出一種讓人感到親切的法官形象。

一、早期常被誤認翻譯

就在3月末，州高等法院大樓舉辦歷史上首次農曆新年慶祝活動，現場擠進逾200人。林凱倫是這場活動的重要推手之一，但她更願意將功勞歸於法警、書記官及行政人員等整個團隊。活動中不僅有舞獅，還有亞裔員工表演傳統舞蹈。「這是一份宣言，」她說，「我們選擇慶祝什麼，就代表我們認為誰是重要的」。

在她看來，亞裔在紐約司法體系中並非缺席，而是長期扮演幕後角色，例如IT部門、書記櫃檯或法警隊伍，較少被看見。這場活動在某種程度上，是讓這些平日低調運作的群體走到台前，也讓整個系統意識到多元文化本身的存在與價值。

回顧自己的經歷，林凱倫坦言，「被看見」並非理所當然。20多年前，她初任房屋法院法官時，亞裔法官仍屬少數。當時年僅35歲的她，常被當事人甚至律師誤當作翻譯或書記員。面對這樣的質疑，她甚至刻意調整說話方式與表情，讓自己顯得更嚴肅，以建立權威感。

然而隨著時間推移，情況逐漸改變。紐約的亞裔人口與政治影響力上升，司法系統中的亞裔法官也顯著增加，外界對「法官形象」的單一想像開始鬆動。她半開玩笑地說，歲月帶來的白髮也幫助她更容易被認可，但更重要的是，社會本身正在變化。

二、傾聽當事人問題

作為上訴法官，林凱倫審理案件範圍廣，從合約糾紛、勞工法案件，到鄰里與企業之間的各類爭議。她提到，有相當多當事人因無力負擔律師費，而選擇自行出庭(Pro Se)。

對此，林凱倫採取與面對律師截然不同的方式。她表示，在上訴庭中，法官通常會頻繁打斷律師提問，以釐清法律問題，但對於沒有律師的當事人，她會刻意放慢節奏。「我會讓他們把話說完，讓他們有機會解釋為什麼覺得原審判決有問題，即使他們不懂證據規則，甚至不確定該如何在庭上表達」。

她的亞裔背景，也讓她在審理案件時對文化差異保持敏感。她舉例說，在美國文化中，證人若避免與法官或對方對視，往往會被解讀為不誠實；但在許多亞洲文化中，避免直視權威反而是一種禮貌與尊重。因此，她在評估證詞可信度時，不會僅以行為表象作判斷，而會考慮文化脈絡。

三、法庭上堅持溫柔

近年來，隨著電子立案(E-filing)制度普及，案件數量大幅增加。林凱倫同時承擔上訴與初審職責，常常連周末都在處理文件與裁決。

儘管工作壓力沉重，她在法庭上的表現仍保持一貫的冷靜與克制。她認為，法官的權威並不來自聲音大小或情緒強度，而來自最終裁決的力量。「我不需要提高音量，因為最後做決定的人是我」。

這份對「溫柔」的堅持，某種程度上來自她個人的價值觀。「如果我的父母走進法庭，我希望他們能被那樣善待」。談到未來，她並未強調職位或成就，而是提出一個近乎理想化的願望：「我希望有一天這世界不再需要法官，每個人都能自己解決衝突。」

活動中不僅有舞獅，還有亞裔員工表演傳統舞蹈。(林凱倫提供)
活動中不僅有舞獅，還有亞裔員工表演傳統舞蹈。(林凱倫提供)

3月末，州高等法院大樓舉辦歷史上首次農曆新年慶祝活動，現場擠進超過200人。(林...
3月末，州高等法院大樓舉辦歷史上首次農曆新年慶祝活動，現場擠進超過200人。(林凱倫提供)

不久前就任紐約州第二司法部門上訴分庭(Appellate Term)法官的林凱倫...
不久前就任紐約州第二司法部門上訴分庭(Appellate Term)法官的林凱倫，是該職位史上首位亞裔女性。(記者高雲兒／攝影)

3月末，州高等法院大樓舉辦歷史上首次農曆新年慶祝活動，現場擠進逾200人。(林凱...
3月末，州高等法院大樓舉辦歷史上首次農曆新年慶祝活動，現場擠進逾200人。(林凱倫提供)

州高等法院大樓舉辦的歷史上首次農曆新年慶祝活動中不僅有舞獅，還有亞裔員工表演傳統...
州高等法院大樓舉辦的歷史上首次農曆新年慶祝活動中不僅有舞獅，還有亞裔員工表演傳統舞蹈。(林凱倫提供)

林凱倫是州高等法院大樓舉辦的歷史上首次農曆新年慶祝活動的重要推手之一。(林凱倫提...
林凱倫是州高等法院大樓舉辦的歷史上首次農曆新年慶祝活動的重要推手之一。(林凱倫提供)

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