我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／密西根力克康乃狄克奪隊史第2冠 暌違37年再登王座

川普通牒違反國際法？聯國喊震驚 QA解釋他恐涉戰爭罪

詐貸購豪車轉售 無證華男判囚30月

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
示意圖，非涉案車輛。(路透)
示意圖，非涉案車輛。(路透)

司法部近日宣布，在聯邦調查局(FBI)主導、康乃狄克州格林威治(Greenwich)警方與紐約市警察局(NYPD)協助的聯合調查下，一名居住於紐約皇后區的中國公民，因涉及多起豪車詐貸與身分盜竊案，近日在康州哈特福德(Hartford)聯邦法院被判處30個月監禁。該中國公民在美沒有身分，在服刑期滿後將面臨聯邦移民執法程序。

被告鄭華春(Huachun Zheng，音譯，下同)，別名袁日(Ri Yuan)，被控利用他人個人與財務資訊，偽造或盜用身分證件，向金融機構申請汽車貸款，購買或租賃高價車輛後轉運至紐約轉售牟利。根據法庭文件，鄭在美國並無合法身分，並與多名共犯合作，長期從事相關詐騙活動。

案情顯示，2022年9月27日，鄭以盜用身分成功獲取9萬4742.73元貸款，於格林威治一家汽車經銷商處購買了一輛2019年款保時捷Panamera。該車在詐騙曝光後即被車行追回，未及轉售。檢方指出，其同夥亦以類似手法，詐貸購買多輛豪華車。

調查也發現，鄭與其同夥不僅涉足汽車詐騙，亦牽涉其他金融犯罪。2022年9月10日，鄭曾在紐約長島納蘇郡(Nassau County)因涉及使用假支票購買珠寶的案件被捕。當時他所駕駛的一輛瑪莎拉蒂，登記在另一名身分遭盜用的受害者名下，而該受害者的資訊亦被用於其後購買保時捷的詐騙行為。

鄭華春自2025年1月28日再次被捕後持續遭到羈押，並於2026年1月6日對一項銀行及電信詐騙共謀罪，以及一項加重身分盜竊罪認罪。聯邦法院最終判處其30個月有期徒刑。

據悉，鄭在服刑期滿後，將面臨聯邦移民執法程序。

FBI 司法部 貸款

上一則

紐約生存手冊／車牌遮擋別大意 最高罰500元

下一則

紐約州首位亞裔女性上訴法官林凱倫 讓亞裔被看見
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

中國女旅簽入境 持槍搭機被捕判囚1年 服刑期滿將遣返

中國女旅簽入境 持槍搭機被捕判囚1年 服刑期滿將遣返
4年前法拉盛劫車槍殺華男 黑幫頭目認罪面臨重刑

4年前法拉盛劫車槍殺華男 黑幫頭目認罪面臨重刑
中國、印度詐匪聯手騙美國長者 非法牟利6500萬

中國、印度詐匪聯手騙美國長者 非法牟利6500萬
詐騙2000名老人逾2700萬 中國男子認罪

詐騙2000名老人逾2700萬 中國男子認罪

熱門新聞

圖中華裔夫婦離奇失蹤已滿一年，目前案件偵辦陷入僵局，兩名兒子因簽證原因無法返回美國，事發豪宅也面臨臨時託管。(圖由NYPD提供)

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管

2026-03-30 16:25
顧客在紐約一間採用自助點餐系統的飲品店窗口以現金付款。（記者戴慈慧／攝影）

紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避

2026-04-05 07:18
隨著4月3日當地高中春假展開，旅遊需求增加，預料將進一步加劇混亂，也對已緊繃的TSA人力形成額外壓力。（路透）

TSA安檢今日速報…這3個機場最快10分鐘 航班仍有延誤

2026-03-31 16:05
紐約市去年推出廚餘及園藝廢棄物回收規定，要求所有食物殘渣、受汙染的紙類及庭院廢棄物，須與一般垃圾分開。(市清潔局提供)

罰款有效…廚餘回收違規開罰 紐約恢復執行

2026-04-03 16:01
美國紐約東區聯邦檢察官辦公室指出，聯邦執法人員於3月31日逮捕四名疑似藉由無證客庇護所收受賄賂與回扣的涉案人，更在調查中牽連多名政界相關人士。(記者馬璿／攝影)

紐約無證客庇護所爆貪汙4被捕 霍楚助理、議員親屬遭調查

2026-04-01 07:26
皇后區白石鎮的華人男子在近日喜中彩票大獎，圖為售出彩票的華人雜貨店。(取自谷歌地圖)

紐約白石鎮華男喜中100萬彩票 華埠雜貨店售出

2026-04-06 15:06

超人氣

更多 >
史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞

史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞
半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠

半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠
谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比

谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比
女大學生隨美軍丈夫基地報到 卻當場被ICE拘捕面臨遣返

女大學生隨美軍丈夫基地報到 卻當場被ICE拘捕面臨遣返
密大證實 日前墜樓身亡研究員為中國籍汪丹浩

密大證實 日前墜樓身亡研究員為中國籍汪丹浩