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在華人雜貨店買彩票 白石鎮華男中百萬

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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皇后區白石鎮的華人男子在近日喜中彩票大獎，圖為售出彩票的華人雜貨店。(取自谷歌地...
皇后區白石鎮的華人男子在近日喜中彩票大獎，圖為售出彩票的華人雜貨店。(取自谷歌地圖)

北美規模最大的彩票機構紐約州彩票局(New York Lottery)宣布，居住在皇后區白石鎮(Whitestone)的李永前(Yong Qian Li，音譯)在近日喜中紐約州彩票「百萬元抽獎活動」(Million Dollar Raffle)頭獎100萬元。

據悉，李的彩券是全紐約州15張中得100萬元現金大獎的幸運彩券之一，該活動為紀念伊利運河(Erie Canal)通航200周年而舉辦的特別抽獎。彩票在2025年10月26日開獎，李永前則在近日提走獎金。扣除必要稅款的之後，他選擇一次性領取61萬2247元。

紐約州彩票局表示，他的中獎彩券購自曼哈頓華埠格蘭街329號的「亨運食品公司」(Heng Yun Grocery Store)。該店因售出頭獎彩券，獲得了5000元獎金。

其他中得頭獎的彩券，則分別售出於布朗士、切南戈郡(Chenango)、達奇斯郡(Dutchess)、傑納西郡(Genesee)、曼哈頓、皇后區、斯克內克塔迪郡(Schenectady)、長島蘇福克郡(Suffolk)、以及威徹斯特郡(Westchester)。

紐約州彩票局一直以來是北美規模最大以及最具盈利能力的彩票機構，在2024至2025財政年度為紐約州公立學校貢獻36億元。如有紐約州居民正面臨賭博成癮問題，或身邊有人需要協助，可前往NYProblemGamblingHelp.org查詢相關資源，或撥打紐約州免費及保密的求助專線HOPEline：(877)846-7369，亦可發送簡訊至「HOPENY」即467369尋求協助，簡訊可能收取標準費用。

華人 紐約州 曼哈頓

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