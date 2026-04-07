我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／密西根力克康乃狄克奪隊史第2冠 暌違37年再登王座

川普通牒違反國際法？聯國喊震驚 QA解釋他恐涉戰爭罪

牛毓琳競選紐約州第27選區參議員 獲琅岐紅光聯誼會背書

記者胡聲橋╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
牛毓琳(前排左二)參選第27區州參議員，獲美國福州琅岐紅光聯誼會背書。(琅岐紅光...
牛毓琳(前排左二)參選第27區州參議員，獲美國福州琅岐紅光聯誼會背書。(琅岐紅光聯誼會提供)

宣布參選紐約州第27選區參議員的前紐約州眾議員牛毓琳(Yuh-Line Niou)，4月5日到訪位於布碌崙(布魯克林)9大道華社的美國福州琅岐紅光聯誼會，並接受該聯誼會宣布背書。

牛毓琳參選的第27選區涵蓋華埠等曼哈頓下城多個社區。她對琅岐紅光聯誼會的背書致謝，回顧了雙方多年來的合作，尤其在疫情期間共同服務社區、支援鄉親的經歷，希望今年能得到更大的支持。在當日拜訪活動中，牛毓琳介紹了參選政綱，表示若當選，將在州府奧伯尼進一步推動加強租戶保障，維護租客權益的法規；倡導通過更公平的稅制，為托育和醫療等公共服務提供更多資源，以減輕民眾生活負擔。她並表示將持續關注移民社群的權益，為社區發聲。

琅岐紅光聯誼會歡迎牛毓琳的到訪，並肯定她長期以來對亞太裔社區的貢獻。聯誼會主席陳宜昌表示，牛毓琳在眾議員任內積極傾聽民意、推動政策，具備豐富經驗與實幹能力，是值得支持的候選人，並呼籲鄉親踴躍投票力挺。

牛毓琳曾於2017年至2022年擔任紐約州第65選區眾議員，長期關注亞太裔社區的發展。她在任內爭取3000多萬元州府預算，用於支持亞太裔社區項目，並積極推動防範長者詐騙措施。她還關注工薪家庭與移民群體的權益，參與推動提高最低工資及通過租客保護相關法案。

除琅岐紅光聯誼會外，牛毓琳還獲得多位民代背書支持，包括包括前市主計長蘭德(Brad Lander)、州眾議員金兌錫(Ron Kim)和市議員哈尼夫(Shahana Hanif)等，工作家庭黨(Working Families Party)和其他一些重要進步派組織也背書牛毓琳。

當日出席活動的還包括美國福建僑聯總會主席陳鍵榕，以及琅岐紅光聯誼會成員陳仲立、陳庸武、陳寶妹、陳𡘊用、陳奮渭、陳再清、陳奮枝、陳庸坤、陳奮和、陳奮明、陳奮新。

布魯克林 參議員 華埠

上一則

2026 KIA K4 與 EV9 榮獲 2026 IIHS「頂級安全之選」

下一則

百康仁德創始人惠華 獲醫界傑出領袖殊榮
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

復活節嘉年華 親子互助會同樂

復活節嘉年華 親子互助會同樂
俞大明 接掌美國上海聯誼會

俞大明 接掌美國上海聯誼會
亞裔經濟壓力大 逾40亞美聯盟代表向紐約副市長陳情

亞裔經濟壓力大 逾40亞美聯盟代表向紐約副市長陳情
傳達理念 加州共和黨候選人會華裔社區代表

傳達理念 加州共和黨候選人會華裔社區代表

熱門新聞

圖中華裔夫婦離奇失蹤已滿一年，目前案件偵辦陷入僵局，兩名兒子因簽證原因無法返回美國，事發豪宅也面臨臨時託管。(圖由NYPD提供)

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管

2026-03-30 16:25
顧客在紐約一間採用自助點餐系統的飲品店窗口以現金付款。（記者戴慈慧／攝影）

紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避

2026-04-05 07:18
隨著4月3日當地高中春假展開，旅遊需求增加，預料將進一步加劇混亂，也對已緊繃的TSA人力形成額外壓力。（路透）

TSA安檢今日速報…這3個機場最快10分鐘 航班仍有延誤

2026-03-31 16:05
紐約市去年推出廚餘及園藝廢棄物回收規定，要求所有食物殘渣、受汙染的紙類及庭院廢棄物，須與一般垃圾分開。(市清潔局提供)

罰款有效…廚餘回收違規開罰 紐約恢復執行

2026-04-03 16:01
美國紐約東區聯邦檢察官辦公室指出，聯邦執法人員於3月31日逮捕四名疑似藉由無證客庇護所收受賄賂與回扣的涉案人，更在調查中牽連多名政界相關人士。(記者馬璿／攝影)

紐約無證客庇護所爆貪汙4被捕 霍楚助理、議員親屬遭調查

2026-04-01 07:26
皇后區白石鎮的華人男子在近日喜中彩票大獎，圖為售出彩票的華人雜貨店。(取自谷歌地圖)

紐約白石鎮華男喜中100萬彩票 華埠雜貨店售出

2026-04-06 15:06

超人氣

更多 >
史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞

史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞
半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠

半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠
谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比

谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比
女大學生隨美軍丈夫基地報到 卻當場被ICE拘捕面臨遣返

女大學生隨美軍丈夫基地報到 卻當場被ICE拘捕面臨遣返
密大證實 日前墜樓身亡研究員為中國籍汪丹浩

密大證實 日前墜樓身亡研究員為中國籍汪丹浩