牛毓琳競選紐約州第27選區參議員 獲琅岐紅光聯誼會背書

牛毓琳(前排左二)參選第27區州參議員，獲美國福州琅岐紅光聯誼會背書。(琅岐紅光聯誼會提供)

宣布參選紐約州第27選區參議員 的前紐約州眾議員牛毓琳(Yuh-Line Niou)，4月5日到訪位於布碌崙(布魯克林 )9大道華社的美國福州琅岐紅光聯誼會，並接受該聯誼會宣布背書。

牛毓琳參選的第27選區涵蓋華埠 等曼哈頓下城多個社區。她對琅岐紅光聯誼會的背書致謝，回顧了雙方多年來的合作，尤其在疫情期間共同服務社區、支援鄉親的經歷，希望今年能得到更大的支持。在當日拜訪活動中，牛毓琳介紹了參選政綱，表示若當選，將在州府奧伯尼進一步推動加強租戶保障，維護租客權益的法規；倡導通過更公平的稅制，為托育和醫療等公共服務提供更多資源，以減輕民眾生活負擔。她並表示將持續關注移民社群的權益，為社區發聲。

琅岐紅光聯誼會歡迎牛毓琳的到訪，並肯定她長期以來對亞太裔社區的貢獻。聯誼會主席陳宜昌表示，牛毓琳在眾議員任內積極傾聽民意、推動政策，具備豐富經驗與實幹能力，是值得支持的候選人，並呼籲鄉親踴躍投票力挺。

牛毓琳曾於2017年至2022年擔任紐約州第65選區眾議員，長期關注亞太裔社區的發展。她在任內爭取3000多萬元州府預算，用於支持亞太裔社區項目，並積極推動防範長者詐騙措施。她還關注工薪家庭與移民群體的權益，參與推動提高最低工資及通過租客保護相關法案。

除琅岐紅光聯誼會外，牛毓琳還獲得多位民代背書支持，包括包括前市主計長蘭德(Brad Lander)、州眾議員金兌錫(Ron Kim)和市議員哈尼夫(Shahana Hanif)等，工作家庭黨(Working Families Party)和其他一些重要進步派組織也背書牛毓琳。

當日出席活動的還包括美國福建僑聯總會主席陳鍵榕，以及琅岐紅光聯誼會成員陳仲立、陳庸武、陳寶妹、陳𡘊用、陳奮渭、陳再清、陳奮枝、陳庸坤、陳奮和、陳奮明、陳奮新。