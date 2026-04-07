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百康仁德創始人惠華 獲醫界傑出領袖殊榮

記者許君達╱紐約報導
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專注於服務紐約華人社區的綜合醫療平台百康仁德創始人惠華(John Hui)被「克...
專注於服務紐約華人社區的綜合醫療平台百康仁德創始人惠華(John Hui)被「克萊恩紐約商業周刊」評為「健康醫療行業傑出領袖」。(百康仁德提供)

紐約百康仁德醫療集團(Rendr)華裔聯合創始人惠華(John Hui)日前被知名商業媒體「克萊恩紐約商業周刊」(Crain's New York Business)評為「健康醫療行業傑出領袖」。

惠華在醫療行業任職逾20年，他在工作過程中發現，華人患者普遍更信任語言與文化背景相似的華裔社區醫生，但在此前的很長時間內，社區診所存在各自為政、服務品質參差不齊、信息系統陳舊等問題，使患者難以獲得高價值的醫療服務，也讓這些華人社區診所難以適應美國醫療行業向「價值醫療」(Value0based Care)轉型的時代趨勢。

2019年，惠華與知名韓裔醫生朴俊(Richard Park)以及多名紐約華裔醫生聯合創立百康仁德，旨在將分散的社區診所整合在統一的服務平台中，將其納入標準化管理體系並增設現代化基礎設施，提升華人社區的整體醫療服務品質。百康仁德至今已發展成紐約最大的綜合華人全科醫療集團，擁有超過260名醫生，覆蓋20餘個專業、100餘家診所，服務患者近20萬。

在經營過程中，惠華強調改革的重要性。他主持集團將收費方式從傳統的服務導向型改為結果導向型，使旗下醫生的工作方式、診所運營甚至思維方式都隨之更新。惠華表示，作為管理者，不能僅對旗下醫生講願景，更要幫助他們實現目標。而為了實現目標，同樣需要巧妙利用最新技術，比如人工智慧輔助問診等，不能過於激進，也不能毫無動作。

除百康仁德外，惠華還曾擔任數位醫療公司Twiage的聯合創始人兼執行長。該公司旨在深耕急救場景中的資訊溝通技術，2024年被收購。

惠華表示，他所從事的工作是將商業經營和社區醫療服務建立有機的連結，將標準化與人性化、技術進步和文化理解更有效地聯絡起來。「最先進的醫療，最終還是要回到最基本的人性價值。讓病患被理解、被尊重、被好好照顧」。

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