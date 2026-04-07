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紐約遊民學生逾15萬創新高 近半數長期缺課

記者曹馨元╱紐約報導
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收容所中每五名學生就有一人在學期中途至少轉學一次，且因位置偏遠交通不便，導致學生...
收容所中每五名學生就有一人在學期中途至少轉學一次，且因位置偏遠交通不便，導致學生難以準時到校。(記者曹馨元╱攝影)

「紐約兒童倡導組織」(Advocates for Children of New York)6日發布報告指出，紐約市公立學校的遊民學生人數已創下歷史新高，且其中近半數面臨「長期缺課」(chronically absent)的困境，教育體系的不平等問題日益嚴峻。

數據顯示，在2024至2025學年，紐約市公校有約15萬4000名學生處於無家可歸狀態，即居住在收容所，或因經濟困難與他人合住。隨著房屋可負擔危機惡化，這一數字也在過去十年中持續攀升，目前的規模甚至超過了許多美國主要城市的學齡人口總和。

報告指出，住在親友家等臨時住所的學生中，有49%上學年缺課天數超過總天數的十分之一；而居住在政府收容所的學生情況更為惡劣，缺席率高達63%。與此同時，遊民學生的學業表現也遠遠落後；其閱讀合格率不足33%，遠低於擁有穩定住房同儕的60%，數學合格率亦僅有35%。

「教育是我們預防未來孩子們再度陷入流離失所的最佳工具」，兒童倡導組織主任普林格(Jennifer Pringle)表示，只有透過市府的領導力與跨部門協調，才能確保這些孩子獲得應有的教育支持。

倡導組織分析發現，收容所中每五名學生就有一人在學期中途至少轉學一次，嚴重打亂了學習節奏與社交生活。此外，由於收容所大多位置偏遠，許多家庭必須忍受長達數小時的通勤，加上校車服務不穩定，導致學生難以準時到校。

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)對此回應表示，計畫擴大現有的支援計畫，安排校方工作人員對無家可歸家庭進行每周探訪。市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)也在聲明中坦言，長期以來住在臨時住房學生無法獲得邁向成功的資源，本屆政府將「正面應對這些長期積壓的問題」。

目前，兒童倡導組織正呼籲州府修改教育資助公式，並指現行公式未針對「遊民」或「寄養家庭」學生提供額外補貼。儘管州參、眾兩會已在預算案中提議增加相關撥款，但最終仍需與州府達成共識。

遊民 紐約市

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