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蔡琴「不要告別」巡演到康州 數千歌迷同唱經典歌曲

記者唐典偉／康州報導
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蔡琴「不要告別」北美巡演，4日在康乃狄克州金神體育館(Mohegan Sun A...
蔡琴「不要告別」北美巡演，4日在康乃狄克州金神體育館(Mohegan Sun Arena)登場，為北美觀眾帶來一場跨越時光、充滿情感與回憶的音樂之夜。(記者唐典偉／攝影)

華語樂壇殿堂級歌手蔡琴「不要告別」北美巡演，4日在康乃狄克州金神體育館(Mohegan Sun Arena)登場，為北美觀眾帶來一場跨越時光、充滿情感與回憶的音樂之夜。數以千計不同年齡層的歌迷在現場同唱經典歌曲，並鼓勵蔡琴不辜負他們的期望，繼續唱下去，氣氛熱烈，場面感人。

演唱會上觀眾與蔡琴互動熱烈，鼓勵她不辜負他們的期望，繼續唱下去。(記者唐典偉／攝...
演唱會上觀眾與蔡琴互動熱烈，鼓勵她不辜負他們的期望，繼續唱下去。(記者唐典偉／攝影)

縱橫華語歌壇47年，有「金聲天后」之稱的蔡琴，曾以溫潤醇厚、極具辨識度的嗓音，陪伴無數樂迷走過人生不同階段。4日深夜舉行的這場演唱會時值復活節假期，熱情的觀眾分別從紐約、新澤西賓州、康州和麻州等地驅車數小時，趕來聆聽蔡琴的演唱會。當兩個多小時的演出在5日凌晨1時30分結束時，無論是多年追隨蔡琴歌聲的年長樂迷，還是首次來到現場聆聽的年輕觀眾，都陶醉在她細膩而富有感染力的歌聲中，感受到華語音樂的獨特魅力。

蔡琴「不要告別」北美巡演，4日在康乃狄克州金神體育館(Mohegan Sun A...
蔡琴「不要告別」北美巡演，4日在康乃狄克州金神體育館(Mohegan Sun Arena)登場，為北美觀眾帶來一場跨越時光、充滿情感與回憶的音樂之夜。(記者唐典偉／攝影)

蔡琴這場演唱會的曲目都經過精挑細選，以她曾經唱紅的多首經典愛情歌曲為核心，包括膾炙人口的「被遺忘的時光」、「讀你」、「你是最冷的情人」「逝去的愛」、「就這樣約定」、「微風往事」以及李清照詠嘆少女青春的「如夢令」與席慕蓉作词、楊弦作曲的意境深遠的「渡口」。而當她唱起「月亮代表我的心」、「其實你不懂我的心」、「你的眼神」、「張三的歌(我要帶你到處去飛翔)」等人們十分熟悉的校園歌曲時，全場觀眾更是晃動手上閃亮的腕環，與她一唱一和，嗨到高點。

蔡琴「不要告別」北美巡演，4日在康乃狄克州金神體育館(Mohegan Sun A...
蔡琴「不要告別」北美巡演，4日在康乃狄克州金神體育館(Mohegan Sun Arena)登場，為北美觀眾帶來一場跨越時光、充滿情感與回憶的音樂之夜。(記者唐典偉／攝影)

蔡琴在演出中感性地對觀眾說，這場演唱會並非真的要與舞台道別，而是希望用「最後一場」的心情全力以赴。她說：「人不在，歌依然在。這些好歌不和我們告別，我們也不和它們告別。」她用拉家常的方式，分享了自己與父母間的小故事，以及與演出團隊相處的點點滴滴，令人動容。尤其當她談及爸爸媽媽的那段成長經歷，她更語帶哽咽。這些故事通過一首首歌曲串聯起來，令整場演唱會十分溫馨。目前孑然一身的她也對觀眾真情告白：「舞台就是我的家，你們就是我最親密的家人。」

目前孑然一身的她也對觀眾真情告白：「舞台就是我的家，你們就是我最親密的家人。」(...
目前孑然一身的她也對觀眾真情告白：「舞台就是我的家，你們就是我最親密的家人。」(記者唐典偉／攝影)

在演唱會尾聲，蔡琴還與現場觀眾感性分享了自己對巡演主題「不要告別」的理解，她說，「常聽人說，現在年輕人的歌哪有我們年輕時的歌好聽，我覺得不要這樣說他們。」她覺得每個人都年輕過，那時候喜歡的歌，會陪著自己一輩子。「我們應該向每一首你曾經愛過的歌，真心地說謝謝。這些歌從來都未離開過我們，也未向我們告別，我們也不跟它告別」。演唱會以歌曲「不要告別」收尾。最後，蔡琴在全場熱烈的「安可」(Encore)聲中再次返回舞台，與觀眾共同完成了「恰似你的溫柔」，為康州站的演出畫上完美句號。

蔡琴「不要告別」北美巡演，4日在康乃狄克州金神體育館(Mohegan Sun A...
蔡琴「不要告別」北美巡演，4日在康乃狄克州金神體育館(Mohegan Sun Arena)登場，為北美觀眾帶來一場跨越時光、充滿情感與回憶的音樂之夜。(記者唐典偉／攝影)

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