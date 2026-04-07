「搖擺鳥」駐足曼哈頓布萊恩公園 市民爭睹

曼哈頓中城的布萊恩公園(Bryant Park)近來連續數周每天聚集大量人群，吸引他們的竟是一隻美洲丘鷸(American Woodcock)。(取自Wikimedia Commons，Rhododendrites╱攝影，經CC BY-SA 4.0授權使用)

曼哈頓 中城的布萊恩公園(Bryant Park)近來連續數周每天聚集人群，吸引他們的竟是一隻美洲丘鷸(American Woodcock)。這種候鳥每年春季遷徙途中途經此地，以一邊走路一邊前後搖擺的奇特步態走紅社群媒體 ，今年前來一睹真容的人數更是創下歷來之最。

布萊恩公園營運分析師兼賞鳥導覽員利格爾(Liz Riegel)表示，估計迄今已有數以千計的市民專程到訪。「過去幾周，任何時候都可能看到50人甚至更多人圍著其中一隻丘鷸，」今年在TikTok和Instagram上廣泛流傳的丘鷸影片，不少配上音樂剪輯，進一步帶動了到訪熱潮。不少圍觀者帶來了配備長焦鏡頭的相機；現場亦有人用望遠鏡，更多人則掏出手機錄影。

美洲丘鷸是夜行性鳥類，屬鷸科，棕褐色羽毛有良好的偽裝效果，通常棲息於沼澤或海灘一帶。公園方面介紹，這種圓潤肥碩的鳥有「大鹿眼和長得誇張的長喙」，喙尖可以微微張開，即使插入泥土中也能夾取蚯蚓。

從事自然教育逾20年、長期主持丘鷸賞鳥活動的韋洛(Gabriel Willow)指出，丘鷸其實也出沒於全市其他公園，但布萊恩公園有幾個特點令目擊機會更高。公園的花壇土壤經過鬆翻和定期灌溉，蚯蚓豐富，對丘鷸而言是理想覓食地；加上公園面積相對小而開闊，鳥兒更易被發現。

布萊恩公園地處中城，玻璃幕牆建築林立，而丘鷸飛行高度偏低，加上受燈光吸引，在此遷徙途中與建築物相撞的風險相當高。為此，公園已參加紐約市鳥類聯盟(NYC Bird Alliance)的「紐約熄燈」(Lights Out New York)計畫，在春秋遷徙季節關閉夜間照明，以降低鳥撞風險。

布萊恩公園設有賞鳥導覽，下一場為8日(周三)中午。丘鷸在完成春季遷徙前不會在此久留，有意一睹的市民宜把握時機。對賞鳥有興趣的市民亦可留意市公園局(NYC Parks)城市公園護林員(Urban Park Rangers)定期舉辦的免費自然活動。護林員將在多個公園帶領春季遷徙賞鳥行程，詳情可瀏覽市公園局網站nycgovparks.org。