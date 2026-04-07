我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／密西根力克康乃狄克奪隊史第2冠 暌違37年再登王座

川普通牒違反國際法？聯國喊震驚 QA解釋他恐涉戰爭罪

「搖擺鳥」駐足曼哈頓布萊恩公園 市民爭睹

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
曼哈頓中城的布萊恩公園(Bryant Park)近來連續數周每天聚集大量人群，吸...
曼哈頓中城的布萊恩公園(Bryant Park)近來連續數周每天聚集大量人群，吸引他們的竟是一隻美洲丘鷸(American Woodcock)。(取自Wikimedia Commons，Rhododendrites╱攝影，經CC BY-SA 4.0授權使用)

曼哈頓中城的布萊恩公園(Bryant Park)近來連續數周每天聚集人群，吸引他們的竟是一隻美洲丘鷸(American Woodcock)。這種候鳥每年春季遷徙途中途經此地，以一邊走路一邊前後搖擺的奇特步態走紅社群媒體，今年前來一睹真容的人數更是創下歷來之最。

布萊恩公園營運分析師兼賞鳥導覽員利格爾(Liz Riegel)表示，估計迄今已有數以千計的市民專程到訪。「過去幾周，任何時候都可能看到50人甚至更多人圍著其中一隻丘鷸，」今年在TikTok和Instagram上廣泛流傳的丘鷸影片，不少配上音樂剪輯，進一步帶動了到訪熱潮。不少圍觀者帶來了配備長焦鏡頭的相機；現場亦有人用望遠鏡，更多人則掏出手機錄影。

美洲丘鷸是夜行性鳥類，屬鷸科，棕褐色羽毛有良好的偽裝效果，通常棲息於沼澤或海灘一帶。公園方面介紹，這種圓潤肥碩的鳥有「大鹿眼和長得誇張的長喙」，喙尖可以微微張開，即使插入泥土中也能夾取蚯蚓。

從事自然教育逾20年、長期主持丘鷸賞鳥活動的韋洛(Gabriel Willow)指出，丘鷸其實也出沒於全市其他公園，但布萊恩公園有幾個特點令目擊機會更高。公園的花壇土壤經過鬆翻和定期灌溉，蚯蚓豐富，對丘鷸而言是理想覓食地；加上公園面積相對小而開闊，鳥兒更易被發現。

布萊恩公園地處中城，玻璃幕牆建築林立，而丘鷸飛行高度偏低，加上受燈光吸引，在此遷徙途中與建築物相撞的風險相當高。為此，公園已參加紐約市鳥類聯盟(NYC Bird Alliance)的「紐約熄燈」(Lights Out New York)計畫，在春秋遷徙季節關閉夜間照明，以降低鳥撞風險。

布萊恩公園設有賞鳥導覽，下一場為8日(周三)中午。丘鷸在完成春季遷徙前不會在此久留，有意一睹的市民宜把握時機。對賞鳥有興趣的市民亦可留意市公園局(NYC Parks)城市公園護林員(Urban Park Rangers)定期舉辦的免費自然活動。護林員將在多個公園帶領春季遷徙賞鳥行程，詳情可瀏覽市公園局網站nycgovparks.org。

社群媒體 曼哈頓

上一則

2026 KIA K4 與 EV9 榮獲 2026 IIHS「頂級安全之選」

下一則

百康仁德創始人惠華 獲醫界傑出領袖殊榮
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市櫻花預計本周內盛開 除中央公園外還有5個賞櫻好去處

紐約市櫻花預計本周內盛開 除中央公園外還有5個賞櫻好去處
深圳灣公園拒增路燈 為候鳥留一片暗夜

深圳灣公園拒增路燈 為候鳥留一片暗夜
布碌崙大橋公園二號碼頭滑輪場 開放

布碌崙大橋公園二號碼頭滑輪場 開放
花季來了 玉蘭達盛花期 中央公園櫻花仍待放

花季來了 玉蘭達盛花期 中央公園櫻花仍待放

熱門新聞

圖中華裔夫婦離奇失蹤已滿一年，目前案件偵辦陷入僵局，兩名兒子因簽證原因無法返回美國，事發豪宅也面臨臨時託管。(圖由NYPD提供)

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管

2026-03-30 16:25
顧客在紐約一間採用自助點餐系統的飲品店窗口以現金付款。（記者戴慈慧／攝影）

紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避

2026-04-05 07:18
隨著4月3日當地高中春假展開，旅遊需求增加，預料將進一步加劇混亂，也對已緊繃的TSA人力形成額外壓力。（路透）

TSA安檢今日速報…這3個機場最快10分鐘 航班仍有延誤

2026-03-31 16:05
紐約市去年推出廚餘及園藝廢棄物回收規定，要求所有食物殘渣、受汙染的紙類及庭院廢棄物，須與一般垃圾分開。(市清潔局提供)

罰款有效…廚餘回收違規開罰 紐約恢復執行

2026-04-03 16:01
美國紐約東區聯邦檢察官辦公室指出，聯邦執法人員於3月31日逮捕四名疑似藉由無證客庇護所收受賄賂與回扣的涉案人，更在調查中牽連多名政界相關人士。(記者馬璿／攝影)

紐約無證客庇護所爆貪汙4被捕 霍楚助理、議員親屬遭調查

2026-04-01 07:26
皇后區白石鎮的華人男子在近日喜中彩票大獎，圖為售出彩票的華人雜貨店。(取自谷歌地圖)

紐約白石鎮華男喜中100萬彩票 華埠雜貨店售出

2026-04-06 15:06

超人氣

更多 >
史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞

史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞
半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠

半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠
谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比

谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比
女大學生隨美軍丈夫基地報到 卻當場被ICE拘捕面臨遣返

女大學生隨美軍丈夫基地報到 卻當場被ICE拘捕面臨遣返
密大證實 日前墜樓身亡研究員為中國籍汪丹浩

密大證實 日前墜樓身亡研究員為中國籍汪丹浩