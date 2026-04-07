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紐約3大圖書館熱門書大排長龍 數千人預約

記者鄭怡嫣／紐約報導
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紐約三大公共圖書館的最新借閱數據顯示，多本熱門書籍的預約等待名單持續攀升至數千人...
紐約三大公共圖書館的最新借閱數據顯示，多本熱門書籍的預約等待名單持續攀升至數千人，部分讀者甚至得等上約15周才能拿到書籍，圖為紐約公共圖書館。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約公共圖書館、皇后區公共圖書館與布碌崙(布魯克林)公共圖書館的最新借閱數據顯示，多本熱門書籍的預約等待名單持續攀升至數千人，部分讀者甚至得等上約15周才能拿到書籍。為了紓解需求，紐約公共圖書館與皇后區公共圖書館都曾推出免排隊的即時借閱活動，布碌崙公共圖書館也會視情況增加電子授權。

Time Out New York向紐約市三大圖書館索取的最新借閱數據顯示，多本熱門書籍借閱率火爆。在紐約公共圖書館，最熱門十本書籍的等待名單達1000人至7000人不等，電子書版本的等待人數超過實體書。例如，近來因電影改編上映而再度翻紅的科幻小說「極限返航」(Project Hail Mary)，近期就有2802筆電子書預約與1182筆實體書預約，等待名單接近4000人，部分讀者甚至得等上約15周才能借閱此書。

為了紓解需求，紐約公共圖書館立即開放了無需等待的電子書借閱。此外，圖書館也為新推出的「熱門新書系列」(Trending Now)單元增購了實體書的數量，為原來的兩倍。「熱門新書系列」在各分館以實體書的形式，集中展示熱門與高關注書籍，讀者可在館內直接借閱，無需排隊等待。透過此類措施，「極限返航」的電子書的有效預約數已降至26筆。

值得注意的是，在這波「排隊潮」中，三大公共圖書館最受矚目的多本書高度重合，且各有話資。紐約公共圖書館及布碌崙公共圖書館借閱率第一、皇后區公共圖書館前十的均為書信體小說「寫信人」(The Correspondent)。「寫信人」是Virginia Evans的首部小說，採書信與電郵形式，講述一位退休女律師在回看往事時，如何面對記憶、失落與和解。它出版後靠口耳相傳迅速走紅，成為「紐約時報」暢銷書並入圍今年的「女性小說獎」(Women's Prize for Fiction)，還已進入奧斯卡影后珍芳達(Jane Fonda)主演的電影改編計畫。

皇后區公共圖書館借閱率第一、紐約公共圖書館第二的小說「戈爾登的西奧」(Theo of Golden)，也是Allen Levi的首部小說，故事寫一名自稱西奧的陌生人來到南方小鎮戈爾登，買下鎮民畫像、逐一送回原主，並請對方講述自己的故事，該書原本是2023年的自費出版作品，之後一路賣破百萬冊，被出版社形容為一部靠口碑推升的現象級作品。

紐約時報 布魯克林 紐約市

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