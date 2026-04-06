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威利點足球場封頂 館內美食廣場招商

記者鄭怡嫣╱/ 紐約報導
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「伊蒂哈德公園」球館內將設美食廣場，現已開放申請，招募球場明年啟用時進駐的首批餐...
「伊蒂哈德公園」球館內將設美食廣場，現已開放申請，招募球場明年啟用時進駐的首批餐飲業小商家。(紐約市足球俱樂部提供)

紐約市足球俱樂部(New York City FC)宣布，設於皇后區威利點(Willets Point)、比鄰法拉盛的全市首座足球場「伊蒂哈德公園(Etihad Park)」已經封頂，預計在2027至28賽季啟用。球館內將設美食廣場，現已開放申請，招募球場明年啟用時進駐的首批餐飲業小商家。

紐約市足球俱樂部表示，近期已舉行伊蒂哈德公園的「封頂儀式」(topping-out ceremony)，標誌最後一根鋼梁完成安裝，預計在2027至28賽季啟用，屆時，美國職業足球大聯盟盃(Major League Soccer)將轉為夏至春(summer-to-spring format)的賽制。

據悉，這座足球場屆時可容納2萬5000人，為全市首座專為足球打造的場館，地點位於西弗路(Seaver Way)、花旗球場(Citi Field)對面。伊蒂哈德公園的整體開發計畫，還包括2500個可負擔住宅單位、一所650個學位的小學、一間250房的酒店、零售空間，以及4萬平方呎的公共開放空間。

紐約市足球俱樂部還表示，球館內將設美食廣場，具體地址在Paze City Square，位於足球場主入口內側，比賽日作為球迷聚集場所，非比賽日則經由連通周邊街區的停車場入口對外開放，成為社區公共空間。

紐約市足球俱樂部執行長史密斯(Brad Sims)表示，美食廣場旨在讓伊蒂哈德公園成為「真正的紐約體驗」，「紐約市是世界上最偉大的美食城市之一，我們一直認為，伊蒂哈德公園應該真實呈現這座城市的文化與創意。」

紐約市足球俱樂部介紹，計畫在美食廣場招募球場明年啟用時進駐的首批商家，共約十家小型餐飲業者，屆時將採輪換制經營。申請截止時間為7月1日晚11時59分。入選商家將以一年授權形式進駐，授權紐約市足球俱樂部在場內販售其菜單與料理。作為球場官方餐飲營運夥伴的Legends Global將負責整體營運。

紐約市足球俱樂部鼓勵來自紐約市五大區的獨立餐廳、社區人氣店家及新興餐飲品牌參與申請。負責商家遴選的委員會成員，包括餐飲業者Marcus Samuelsson、Legends Global餐飲高級副總裁Gretchen Beaumarchais，以及紐約市足球俱樂部行銷副總裁Lauren Scrima。申請網址：https://shorturl.at/EkMyT。

設於皇后區威利點、比鄰法拉盛的全市首座足球場「伊蒂哈德公園」已經封頂。(紐約市足...
設於皇后區威利點、比鄰法拉盛的全市首座足球場「伊蒂哈德公園」已經封頂。(紐約市足球俱樂部提供)

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