4月18日皇后區夜市回歸法拉盛 最後一年可饗6元食品

皇后區夜市(Queens Night Market)宣布將於4月18日重返法拉盛草原可樂娜公園，正式開啟第11個營運季。(皇后區夜市提供)

物價持續上漲之際，紐約少數仍維持平價的戶外美食活動：皇后區 夜市(Queens Night Market)將於18日回歸法拉盛 草原可樂娜公園紐約科學館，展開第11個營運季。主辦方表示，2026年將是維持六元食品價格上限的最後一年，未來可能調整價格，意味著這項深受民眾歡迎的「平價夜市」將迎來轉變。

皇后區夜市自2015年創辦以來，以「便宜吃遍世界」吸引大批市民與遊客，每周六晚間人潮絡繹不絕。過去十季累計吸引逾400萬人次到訪，不少民眾將其視為周末家庭活動或朋友聚會的選擇，同時也為許多移民創業者提供了低門檻的擺攤機會。

在通膨壓力下，夜市仍堅持價格上限政策。主辦方指出，儘管過去數年通貨膨脹累計達35%，加上關稅與供應鏈波動影響成本，但仍有約85%的攤商支持今年再維持一次價格上限，讓民眾可以用五至六元購買各國小吃。創辦人王榮光表示，這項政策多年來依靠壓縮成本與外部資助維持，「在現在這個什麼都在漲的時候，這個價格上限對很多紐約客來說，比以前更重要」。

金融機構Citizens已連續第四年提供主要贊助。主辦方表示，相關資助用於降低攤商費用，讓小本經營者能持續參與，也讓價格維持在一般民眾可負擔範圍內。

今年活動將先於18日(周六)與25日舉行兩場試營運，以分散開幕初期人潮，門票為五元，12歲以下免費，若現場尚有名額則為八元。自5月2日起，夜市將恢復免費對公眾開放的常態模式。部分門票收入將用於慈善用途。

主辦方表示，今年已收到近600份攤商申請，預計將帶來來自全球各地的特色小吃，包括亞洲、拉丁美洲、非洲及歐洲料理，以及手工藝與文創商品。主辦方表示，未來仍將尋求更多企業與基金會支持，以持續維持活動的可負擔性與多元性，並為移民創業者提供更多進入市場的機會。