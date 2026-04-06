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布碌崙律師協會 表彰2華裔傑出法律人士

記者胡聲橋╱紐約報導
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布碌崙律師協會表彰兩名華裔法律人士。圖左起為布碌崙律師協會候任主席Daniel ...
布碌崙律師協會表彰兩名華裔法律人士。圖左起為布碌崙律師協會候任主席Daniel Antonelli、吳國基、郭佩琪、楊佩玲、吳建宏、莫虎和萬泰妮。(吳國基提供)

布碌崙(布魯克林)律師協會(Brooklyn Bar Association)近日舉辦農曆新年慶祝活動，並表彰紐約東區聯邦法院治安法官郭佩琪(Hon. Peggy Kuo)以及布碌崙地區檢察官辦公室第二庭審局局長處長吳建宏(Kin Ng, Esq.)。郭佩琪及吳建宏的家人、朋友和同事，以及200多名包括法官和民代在內的嘉賓出席了當晚的活動。

這次慶祝活動於3月31日在位於Remsen街123號的布碌崙(布魯克林)律師協會舉辦。郭佩琪在領獎時表示，獲得布碌崙律師協會的表彰對她意義非同小可。她分享了小時候從台灣移民到美國，在克服重重障礙後、在家人的支持下最終成為法官的成長經歷。

「我當時並沒有所謂的『劇本』或『指南』可以遵循，我必須開闢自己的道路」，郭佩琪說，「事實證明，這並非壞事」。郭佩琪於2015年獲任紐約東區聯邦法院治安法官(Magistrate Judge)，在此之前，她曾擔任華盛頓特區的聯邦助理檢察官、美國司法部民權司刑事處的庭審律師及代理副處長等。

另一位獲獎者吳建宏在布碌崙檢察官辦公室服務超過30年，是一名資深檢察官，被視為華人在紐約法律界的先驅之一。他在2017年成為一個重要庭審局的首位亞裔局長。吳建宏在致辭中回顧了自1991年入職以來，檢察系統發生的巨大變化，「當我剛開始工作時，在600多名地區檢察官中，大約只有6名亞裔助理檢察官，而且沒有人擔任高級或管理職位」，吳建宏說，「今天，我們有超過50名亞裔成員，其中包含14位管理人員 ，甚至是執行主管」。他表示，雖然亞裔在法律界的地位已有長足進步，「但我們還可以做得更多，也應該做得更多」。

紐約州高等法院上訴法庭第二分部法官萬泰妮(Hon. Lillian Wan)介紹，當天活動的預約參加人數超過225人，反應之熱烈始料未及，也非常令人激動。出席活動者包括前紐約警察局副局長莫虎律師、亞裔律師協會行政總監陳家揚、布碌崙高等法院民事部總理法官Genine Edwards等。

該農曆新年慶祝活動由萬泰妮、律師楊佩玲(Pauline Yeung-Ha)、律師吳國基(Kwok Kei Ng)統籌，協辦團體包括亞裔律師協會(AABANY)和布碌崙女性律師協會(BWBA)等。

布碌崙律師協會表彰郭佩琪(右二)和吳建宏(左二) ，並與布碌崙地區檢察官蔣沙樂(...
布碌崙律師協會表彰郭佩琪(右二)和吳建宏(左二) ，並與布碌崙地區檢察官蔣沙樂(中)合影。(吳國基提供)

華人 亞裔 布魯克林

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