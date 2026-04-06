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大紐約區僑界急難救助協會年會 關注法拉盛火災

記者戴慈慧╱紐約報導
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大紐約區僑界急難救助協會舉行第七屆年會，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強(中)...
大紐約區僑界急難救助協會舉行第七屆年會，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強(中)於會中頒獎。右為理事長王金智，左為會長范碧蓮。(記者戴慈慧╱攝影)

大紐約區僑界急難救助協會近日舉行第七屆年會暨晚宴，多位民選官員與僑界代表出席，共同回顧協會成立以來的服務成果，並強調在海外建立緊急支援網絡的重要性，會中亦分享近期法拉盛火災救助案例。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強表示，辦事處設有24小時緊急聯絡電話，確保民眾在任何時刻都能取得協助。他指出，在紐約這樣節奏快速、挑戰多元的城市，對留學生及短期停留者而言，急難救助協會已成為重要支撐力量。以日前法拉盛火災案為例，正是透過緊急專線啟動後續協助流程，並在協會與僑界合作下，逐步完成相關後事處理。

理事長王金智表示，協會成立源於2017年海外台灣留學生事故所引發的反思，希望在第一時間提供支援。目前全球已成立112個急難救助協會，紐約為第五個據點。協會現有40名會員，結合僑界領袖、慈善團體與熱心人士，共同推動服務。

會長范碧蓮在會中報告近期處理的一起法拉盛火災救助案例。3月16日，一名62歲台灣籍女子在火災中不幸罹難，其85歲母親在台灣獨自照顧臥床女兒，生活長期仰賴死者支持。據指出，死者生前每日與母親通話，並提供經濟支援；事發後經多方查證，經文處於3月下旬確認死訊。

家屬盼望讓逝者「落葉歸根」，但因母親年事已高且經濟拮据，相關後事處理面臨困難。在經文處協助下，結合僑界與民間力量，包括華人善終基金會提供火化費用減免，目前正持續辦理骨灰返台相關程序。

紐約州參議員劉醇逸(John Liu)致詞時表示，救助協會多年來持續服務社區，在滿足僑民需求之餘，也在關鍵時刻發揮安定人心的作用；並肯定理事長王金智長期投入社區服務的付出，期許協會未來持續發揮影響力。

大紐約區僑界急難救助協會第七屆年會舉行，與會嘉賓與僑界代表合影留念。(記者許振輝...
大紐約區僑界急難救助協會第七屆年會舉行，與會嘉賓與僑界代表合影留念。(記者許振輝╱攝影)

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