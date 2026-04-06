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2026年海外青年文化大使 新生結訓

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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「2026年海外青年文化大使協會(FASCA)」紐約分會新生培訓活動 5日下午在...
「2026年海外青年文化大使協會(FASCA)」紐約分會新生培訓活動 5日下午在法拉盛僑教中心舉行結業式。(記者鄭怡嫣╱攝影)

中華民國台灣僑務委員會主辦、紐約華僑文教服務中心協辦的「2026年海外青年文化大使協會(FASCA)」紐約分會新生培訓活動 ，5日下午在法拉盛僑教中心舉行結業式。歷時兩天的培訓，吸引來自大紐約地區的數十位14至18歲的青少年參加，現場除了僑務官員與僑界領袖，也有許多家長到場見證。

本次培訓課程以「服務、文化、領導、傳承」為核心，透過領導、文化、服務三大面向的訓練，既涵蓋公共事務與公民認同，以培養關心公共議題及參與社會服務能力，也包含領導與團隊培力，以建立團隊意識，強化溝通協調，此外設立的台灣文化課程，則包含舞蹈及客家藍染工藝等實作體驗，引導學員認識台灣多元族群文化，深化文化與身分認同，並協助新生快速融入團隊，建立未來參與僑社服務的方向。

在結業式上，主持人帶領全場回顧兩天的課程點滴，隨後由學員代表上台分享心得與成果，展現年輕人對文化傳承與團隊合作的熱情。活動並頒發多項獎項，以肯定各組在默契、創意與合作上的優異表現。學員們還帶來獅舞舞蹈、舞蹈「完美世界」等表演。

僑教中心主任王怡如在致詞中向學員表示祝賀，並強調「結業只是新的起點」，希望學員們在未來一年繼續參與各項培力課程及社區服務等。僑教中心副主任王鈺淇、僑務委員鐘文忠、褚月梅、諮詢委員戴松昌、僑務顧問彭志清等與會。

「2026年海外青年文化大使協會(FASCA)」紐約分會新生培訓活動 5日下午在...
「2026年海外青年文化大使協會(FASCA)」紐約分會新生培訓活動 5日下午在法拉盛僑教中心舉行結業式，學員帶來舞蹈表演。(記者鄭怡嫣╱攝影)

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