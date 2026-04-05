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復活節嘉年華 親子互助會同樂

記者馬璿╱紐約報導
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紐約親子互助會4日於布碌崙愛立信公園舉辦第10屆復活節家庭嘉年華，現場提供留言板...
紐約親子互助會4日於布碌崙愛立信公園舉辦第10屆復活節家庭嘉年華，現場提供留言板讓民眾寫下節日祝福。(記者馬璿╱攝影)

紐約親子互助會(PCR)4日於布碌崙(布魯克林)愛立信公園(Leif Ericson Park)舉辦第10屆復活節家庭嘉年華，吸引數百組家庭與民眾參與。除有傳統的復活節尋蛋活動(Egg Hunt)、表演與遊戲環節外，也為10周年準備一系列的回顧照片，讓親子可以在溫馨的環境下享受節日氛圍。

當日上午11時，公園已經聚集大量人潮，現場亦有眾多合作單位派發資訊、小禮品與臉部繪畫或製作兔耳朵等手工藝活動，許多孩子紛紛戴起兔耳朵髮箍興致高昂地探索。

紐約親子互助會執行主任黃妮可表示，10年下來親子互助會見證許多當初來參加復活節活動的孩子長大，其中甚至不少人現已是協會的義工，更顯傳承意味。此外，今年亦準備了500份免費的蔬果欲派發給社區居民。她表示，在目前的經濟情況下，許多家庭難以負擔生活基本開銷，準備食物也是希望能鼓勵大家多多走出門。她透露，近期協會也接獲眾多衣服、食物等需求的求助。

今年的復活節活動中其一特殊之處，便是有更多外族裔家庭的面孔，黃妮可表示，很開心活動能獲得社區的支持，今次活動目標也因為希望家長能有更好的體驗，減少禮品的派發與抽獎，「我們更希望家長跟孩子可以更享受當下的喜悅與快樂。」

本次活動獲得州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳、米婷絲(Marcela Mitaynes)、市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)、莊文怡、桑托索(Kayla Santosuosso)等民代的支持，亦有布碌崙地區檢察官辦公室、紐約市青少年與社區發展局(DYCD)、市長移民事務辦公室(MOIA)、市人權委員會(CCHR)等政府機關，以及多個醫療保險與社福相關組織的支持。

親子互助會執行主任黃妮可表示，很開心復活節活動能持續獲得社區的支持，今次活動希望...
親子互助會執行主任黃妮可表示，很開心復活節活動能持續獲得社區的支持，今次活動希望每個家庭能有更好的體驗。(記者馬璿╱攝影)

現場亦有眾多合作單位派發資訊、小禮品與臉部繪畫或製作兔耳朵等手工藝活動。(記者馬...
現場亦有眾多合作單位派發資訊、小禮品與臉部繪畫或製作兔耳朵等手工藝活動。(記者馬璿╱攝影)

當日上午11時，公園已經聚集大量人潮，現場亦有眾多合作單位派發資訊、小禮品與臉部...
當日上午11時，公園已經聚集大量人潮，現場亦有眾多合作單位派發資訊、小禮品與臉部繪畫或製作兔耳朵等手工藝活動。(記者馬璿╱攝影)

紐約親子互助會4日舉辦第10屆復活節家庭嘉年華，不僅工作人員身穿兔子玩偶裝，亦有...
紐約親子互助會4日舉辦第10屆復活節家庭嘉年華，不僅工作人員身穿兔子玩偶裝，亦有復活節尋蛋活動供親子同樂。(記者馬璿╱攝影)

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