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林肯中心梁朝偉影展 13部經典回顧

記者劉梓祁╱紐約報導
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「一代宗師：梁朝偉」回顧影展，將精選13部橫跨其逾40年銀幕生涯的代表作品放映。...
「一代宗師：梁朝偉」回顧影展，將精選13部橫跨其逾40年銀幕生涯的代表作品放映。(林肯中心電影協會提供)

林肯中心電影協會(FLC)2日公布，將於4月29日(周三)至5月7日(周四)舉辦「一代宗師：梁朝偉」(The Grandmaster: Tony Leung)回顧影展，精選13部橫跨逾40年銀幕生涯的代表作品放映，並配合他最新主演電影「寂靜的朋友」(Silent Friend)在美上映。

據電影協會，梁朝偉將親自現身林肯中心，參與多場特別活動，這也是他時隔逾25年重返此地。據安排，他將與「寂靜的朋友」導演恩伊達(Ildikó Enyedi)共同出席三場映後問答，時間分別為5月6日、7日及8日。此外，5月5日還將舉行「An Evening with Tony Leung」專場活動，從其早年香港新電影時期到近年國際合作，系統回顧他的表演方法與職業生涯。

「寂靜的朋友」由匈牙利導演恩伊達編劇並執導，是德國、法國與匈牙利合拍的劇情長片，也是梁朝偉首次參與歐洲藝術電影製作。影片圍繞人類試圖理解植物與自然世界的過程，延伸探討科學探索、人類感知以及跨越時間的溝通方式。梁朝偉在片中飾演一名來自香港的神經科學家，在研究嬰兒大腦的同時，展開一項與古老銀杏樹「交流」的實驗。恩伊達曾表示，該角色是專門為梁朝偉量身創作。

回顧展放映片單涵蓋梁朝偉多個時期的作品，並呈現多部4K修復版本，其中包括吳宇森執導的「喋血街頭」(Bullet in the Head)與「辣手神探」(Hard Boiled)，兩片均以全新修復版本亮相，展現梁朝偉在動作片黃金時代中兼具張力與內斂的表演風格；王家衛的「重慶森林」(Chungking Express)、「春光乍洩」(Happy Together)、「花樣年華」(In the Mood for Love)及「2046」，則完整呈現他與導演長期合作中所建立的獨特影像語言與情感表達。

此外，侯孝賢的「海上花」(Flowers of Shanghai)以細膩長鏡頭刻畫人物關係，被視為其表演轉向成熟的重要節點；劉偉強與麥兆輝執導的警匪片「無間道」(Infernal Affairs)則代表其商業與藝術兼具的巔峰之作；張藝謀的「英雄」(Hero)、李安的「色，戒」(Lust, Caution)，以及吳宇森史詩作品「赤壁」(Red Cliff)等，也從不同類型與語境中，展現其跨地域與跨文化的演出能力。

作為香港新浪潮的代表性演員之一，梁朝偉早年以電視演員出道，為無線電視(TVB)「五虎將」之一，隨後在電影領域逐步建立起以內斂克制見長的表演風格。本次「一代宗師：梁朝偉」影展所有放映均在林肯中心Walter Reade Theater舉行，門票將於6日(周一)中午開售。

梁朝偉 香港 德國

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