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AI進社區 亞美凝聚聯盟推動智慧生活

記者高雲兒╱紐約報導
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多位民選官員、社區機構代表及企業人士共同探討AI如何提升社區服務、教育與經濟發展...
多位民選官員、社區機構代表及企業人士共同探討AI如何提升社區服務、教育與經濟發展，吸引近百位位居民參與。(記者高雲兒╱攝影)

為促進人工智慧(AI)在基層社區的應用與普及， 亞美凝聚聯盟(AAC)4日在福壽老人中心舉辦「將人工智慧帶入社區」主題活動，邀請多位民選官員、社區機構代表及企業人士共同探討AI如何提升社區服務、教育與經濟發展，吸引近百位居民參與。

活動由AAC主席吳一平主持，他指出人工智慧正快速改變社會運作模式，若能有效引入社區，不僅可提升公共服務效率，也有助縮小數位落差，讓不同年齡與背景的居民共享科技紅利。

當天多位民選官員出席支持，包括市議員黃敏儀、州眾議員金兌錫，以及州參議員劉醇逸。他們表示，人工智慧的發展不應只停留在企業或高科技產業層面，更應深入社區，幫助居民在教育、就業與公共服務中受益。目前州府正關注AI在地方治理中的應用，並支持相關立法與資源投入，以確保科技發展能惠及基層社區。

福壽老人中心主任鄭石表示，人工智慧教育對長者群體具有重要意義，不僅能幫助他們更好地使用數位工具，也有助提升生活便利性與社交連結，減少因科技隔閡帶來的孤立感。

在企業分享部分，社區商業領袖、原河南同鄉會會長、現任終身會長王繼成表示，AI正逐步改變商業運作模式，從營運管理到客戶服務皆可透過自動化與數據分析提升效率，對中小型本地企業尤具潛力。

活動同時聚焦青年參與，AAC青年項目顧問黃杰瑞表示，未來將透過合作計畫培養年輕人的AI素養，幫助其掌握新興技能，並探索更多與科技相關的職涯機會。隨後，黃杰瑞進一步介紹AAC青年人工智慧項目，包括資金來源、培訓方向及長期目標，強調希望打造面向社區的科技人才培育平台。

主辦方亦在現場發放兩項調查問卷，分別針對學生與一般居民對AI議題的認知與需求，以及長者對相關學習課程的興趣進行收集，作為未來項目設計的重要參考。

為促進人工智慧在基層社區的應用與普及， 亞美凝聚聯盟(AAC)4日在福壽老人中心...
為促進人工智慧在基層社區的應用與普及， 亞美凝聚聯盟(AAC)4日在福壽老人中心舉辦「將人工智慧帶入社區」主題活動。(記者高雲兒╱攝影)

人工智慧

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