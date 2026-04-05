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神秘買家砸2114萬 華埠堅尼街多棟商業樓易主

記者范航瑜╱紐約報導
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3日登記入冊的一宗交易顯示，堅尼街91號至105號之間、橫跨科西街與愛烈治街的多...
3日登記入冊的一宗交易顯示，堅尼街91號至105號之間、橫跨科西街與愛烈治街的多棟商業建築，以2114萬元的總價售予一個名為「99-91 Canal Project」的實體，買家身分至今不明。(取自谷歌街景)

曼哈頓華埠堅尼街(Canal St.)一帶近日發生大規模產權易手，3日登記入冊的一宗交易顯示，堅尼街91號至105號之間、橫跨科西街(Forsyth Street)與愛烈治街(Eldridge Street)的多棟商業建築，以2114萬元的總價售予一個名為「99-91 Canal Project」的實體，買家身分至今不明。

此次交易涵蓋堅尼街99至105號、95至97號及91號三組建築，樓高由二至六層不等，市樓宇局(DOB)登記顯示均為辦公大樓，地面層設有商舖，包括盈利時公司、網遊網咖，美國福建福州老人會、景尊電動車公司等。據該機構的市樓宇局申報平台，上述建築群存在多項部分清場令及其他違規紀錄。

買家「99-91 Canal Project」為有限責任公司，登記地址指向上州卡茨基爾市(Catskill)一棟住宅，代表簽署的為多諾萬律師行(Donovan LLP)地產律師多諾萬(Nicholas Donovan)。值得注意的是，同一個卡茨基爾地址此前已以另一個空殼公司「193 Canal St」的名義，於3月下旬斥資148萬元單獨購入堅尼街93號。兩宗交易雖以不同名義進行，登記地址卻如出一轍，合計涉款逾2260萬元，買家真實身分至今未明。

出售方為四個共同持有人實體，他們於2019年通過契約轉讓取得這批商舖及辦公樓的業權，旗下各實體均由律師劉忠勇(Jay Lau，音譯)的律師事務所擔任授權簽署人。2019年同批轉讓的堅尼街89號並不在此次出售之列，目前仍由上述賣方持有。

現租用堅尼街99號六樓的藝術家自營非牟利機構「99 Canal」，是此次易主建築中較為人知的租戶之一。該機構在其網站上列明上址為現用地點，目前尚未有公開聲明說明新業主入主後的去向安排。

堅尼街沿線近年頻見物業易手，華埠社區對商業建築業主更迭向來高度關注，擔憂租金上漲及商業租戶受壓。此次神秘買家以超過2100萬元購入整批相連建築，卻未見任何公開表態，其持有意圖及後續用途，料將成為社區持續追蹤的焦點。

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