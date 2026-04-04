我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人中籤奧運門票卻難買得起 隱藏費用高達24%

NCAA／一路領先狂勝28分 UCLA女籃奪隊史首冠

紀念建國250周年 紐約公共圖書館推「我們的人民」計畫

記者劉梓祁／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約公共圖書館推出「我們的人民」計畫，紀念美國建國250周年，並將展出「獨立宣言...
紐約公共圖書館推出「我們的人民」計畫，紀念美國建國250周年，並將展出「獨立宣言」。(Credit: The New York Public Library)

紐約公共圖書館(The New York Public Library)日前宣布，將推出名為「我們的人民：美國250周年的回望」(We the People: Reflections on America’s 250th)的公共敘事計畫，邀請民眾分享對美國建國250周年的觀察與感受，並透過口述與書寫形式，為當代歷史留下紀錄。

該計畫將於6月15日至2027年1月10日，在位於曼哈頓第五大道的施瓦茨曼大樓(Stephen A. Schwarzman Building)展開，民眾可於現場、線上或指定分館提交個人故事。圖書館表示，所有投稿內容將納入永久館藏，與近年完成的「疫情日記」(Pandemic Diaries)等口述歷史並列，供未來學者研究當下社會面貌。

圖書館也宣布，將於7月1日至7日施瓦茨曼大樓展出館藏「獨立宣言」手稿，並於6月1日釋出首批免費但需預約的入場門票。館方指出，由於預期需求龐大，採取分時段入場制度，以確保參觀品質，並建議民眾訂閱官方電子通訊「NYPL Connect」以掌握最新資訊。

此外，圖書館也同步推出紀念美國建國250周年的限量版圖書證，將於6月1日開放申請，其設計以館藏由開國元勳傑斐遜(Thomas Jefferson)親筆書寫的「獨立宣言」手稿為主題。

多場活動均屬於圖書館全系統紀念計畫「250年：生命、自由與追求幸福」(250 Years: Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness)的一部分，該計畫將於6月1日啟動，內容涵蓋閱讀與展覽活動，以及各分館舉辦的故事時間、讀書會與贈書活動等。

其中，展覽「宣告美國：1776及其之後」(Declaring America: 1776 and Beyond)將占用史施瓦茨曼大樓三個展廳，透過多元敘事呈現自1776年以來美國革命與國家發展的複雜歷史。同時，「獨立宣言」特展期間亦將延長開放時間，並於7月1日舉辦戶外慶典及晚間音樂會。

此次展出的「獨立宣言」為傑斐遜於1776年7月初完成初稿後親筆抄寫的版本之一，現存僅四份。該手稿於1896年由圖書館理事肯尼迪(John S. Kennedy)捐贈，現藏於手稿與檔案部門，平時不對外展出。本次展覽將於館內戈特斯曼展廳(Gottesman Hall)舉行，並於閉館前一小時結束入場。

紐約公共圖書館總裁兼首席執行官馬克思(Anthony W. Marx)表示，圖書館長期保存美國最重要的歷史文獻之一，在展出珍貴手稿與文物之際，也希望邀請紐約市民及來自全國乃至全球的訪客共同參與、閱讀並分享自身經驗，讓這些故事得以保存並傳承給後世。

疫情 曼哈頓

上一則

中華航空宣布增班紐約至台北航線強化北美航網布局

下一則

曼達尼與市議會預算角力 劍拔弩張
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

川普總統圖書館 選址邁阿密新建摩天大樓

川普總統圖書館 選址邁阿密新建摩天大樓
紐約公圖文學藝術節開跑 「三體」入選電子書單

紐約公圖文學藝術節開跑 「三體」入選電子書單
In-N-Out「閱讀換漢堡」計畫開跑 對象4至12歲兒童

In-N-Out「閱讀換漢堡」計畫開跑 對象4至12歲兒童
消防施工 法拉盛圖書館4/27起暫時閉館

消防施工 法拉盛圖書館4/27起暫時閉館

熱門新聞

圖中華裔夫婦離奇失蹤已滿一年，目前案件偵辦陷入僵局，兩名兒子因簽證原因無法返回美國，事發豪宅也面臨臨時託管。(圖由NYPD提供)

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管

2026-03-30 16:25
顧客在紐約一間採用自助點餐系統的飲品店窗口以現金付款。（記者戴慈慧／攝影）

紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避

2026-04-05 07:18
隨著4月3日當地高中春假展開，旅遊需求增加，預料將進一步加劇混亂，也對已緊繃的TSA人力形成額外壓力。（路透）

TSA安檢今日速報…這3個機場最快10分鐘 航班仍有延誤

2026-03-31 16:05
紐約市去年推出廚餘及園藝廢棄物回收規定，要求所有食物殘渣、受汙染的紙類及庭院廢棄物，須與一般垃圾分開。(市清潔局提供)

罰款有效…廚餘回收違規開罰 紐約恢復執行

2026-04-03 16:01
美國紐約東區聯邦檢察官辦公室指出，聯邦執法人員於3月31日逮捕四名疑似藉由無證客庇護所收受賄賂與回扣的涉案人，更在調查中牽連多名政界相關人士。(記者馬璿／攝影)

紐約無證客庇護所爆貪汙4被捕 霍楚助理、議員親屬遭調查

2026-04-01 07:26
去年起MTA在數個站點試行全新閘門，隨數據證明逃票率下降，當局計畫在今年底前於20個地鐵站的所有出入口全面安裝新型閘門。(記者馬璿／攝影)

逃票減逾5-7成… MTA擴大設新型閘門 年底前完成20站

2026-03-30 07:36

超人氣

更多 >
川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲
「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉

「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉
美軍營救失聯F-15飛官內幕曝光 特種部隊已撤離伊 川普全程緊盯行動

美軍營救失聯F-15飛官內幕曝光 特種部隊已撤離伊 川普全程緊盯行動