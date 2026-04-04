紀念建國250周年 紐約公共圖書館推「我們的人民」計畫

紐約公共圖書館推出「我們的人民」計畫，紀念美國建國250周年，並將展出「獨立宣言」。(Credit: The New York Public Library)

紐約公共圖書館(The New York Public Library)日前宣布，將推出名為「我們的人民：美國250周年的回望」(We the People: Reflections on America’s 250th)的公共敘事計畫，邀請民眾分享對美國建國250周年的觀察與感受，並透過口述與書寫形式，為當代歷史留下紀錄。

該計畫將於6月15日至2027年1月10日，在位於曼哈頓 第五大道的施瓦茨曼大樓(Stephen A. Schwarzman Building)展開，民眾可於現場、線上或指定分館提交個人故事。圖書館表示，所有投稿內容將納入永久館藏，與近年完成的「疫情 日記」(Pandemic Diaries)等口述歷史並列，供未來學者研究當下社會面貌。

圖書館也宣布，將於7月1日至7日施瓦茨曼大樓展出館藏「獨立宣言」手稿，並於6月1日釋出首批免費但需預約的入場門票。館方指出，由於預期需求龐大，採取分時段入場制度，以確保參觀品質，並建議民眾訂閱官方電子通訊「NYPL Connect」以掌握最新資訊。

此外，圖書館也同步推出紀念美國建國250周年的限量版圖書證，將於6月1日開放申請，其設計以館藏由開國元勳傑斐遜(Thomas Jefferson)親筆書寫的「獨立宣言」手稿為主題。

多場活動均屬於圖書館全系統紀念計畫「250年：生命、自由與追求幸福」(250 Years: Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness)的一部分，該計畫將於6月1日啟動，內容涵蓋閱讀與展覽活動，以及各分館舉辦的故事時間、讀書會與贈書活動等。

其中，展覽「宣告美國：1776及其之後」(Declaring America: 1776 and Beyond)將占用史施瓦茨曼大樓三個展廳，透過多元敘事呈現自1776年以來美國革命與國家發展的複雜歷史。同時，「獨立宣言」特展期間亦將延長開放時間，並於7月1日舉辦戶外慶典及晚間音樂會。

此次展出的「獨立宣言」為傑斐遜於1776年7月初完成初稿後親筆抄寫的版本之一，現存僅四份。該手稿於1896年由圖書館理事肯尼迪(John S. Kennedy)捐贈，現藏於手稿與檔案部門，平時不對外展出。本次展覽將於館內戈特斯曼展廳(Gottesman Hall)舉行，並於閉館前一小時結束入場。

紐約公共圖書館總裁兼首席執行官馬克思(Anthony W. Marx)表示，圖書館長期保存美國最重要的歷史文獻之一，在展出珍貴手稿與文物之際，也希望邀請紐約市民及來自全國乃至全球的訪客共同參與、閱讀並分享自身經驗，讓這些故事得以保存並傳承給後世。