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布碌崙植物園櫻花季4月起登場 多項景觀將延長開放時間

記者馬璿／紐約報導
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布碌崙(布魯克林)植物園近日以櫻花季系列活動揮去寒冬陰霾，從4月至6月舉辦一系列...
布碌崙(布魯克林)植物園近日以櫻花季系列活動揮去寒冬陰霾，從4月至6月舉辦一系列的春季節慶。(布碌崙植物園網站)

布碌崙(布魯克林)植物園近日以櫻花季系列活動揮去寒冬陰霾，從4月至6月舉辦一系列的春季節慶。除1日至5月10日園方的「春花盛放」(BBG in Bloom)將展示櫻花、木蘭、水仙、鬱金香、風鈴草、丁香、牡丹及玫瑰等花卉，屆時多項景觀也將延長開放時間並推出特別節目，讓遊客能充分地體驗春季的美景。

今年的年度活動不僅有多種花卉可供欣賞，包括奧斯本花園(Osborne Garden)福塞特露台(Fawcett Terrace)的鳶尾花種植區，以及玫瑰拱門(Rose Arc)附近的玫瑰試種花圃，也將延長早晚開放時間並推出活動。

深受歡迎的「花見之夜」(Hanami Nights)將於正值櫻花盛開高峰的21日至24日回歸。該項日本傳統活動邀請遊客漫步日式丘池庭園(Japanese Hill-and-Pond Garden)及櫻花步道(Cherry Walk)，可同時欣賞現場表演，並選購日式小吃、晚餐與清酒。

5月3日與10日舉行的「春花周末」(Weekends in Bloom)則是將透過即興音樂與舞蹈演出、兒童與家庭早晨活動，以及園區導覽，慶祝春季花卉盛開，相關活動均包含於門票內。

5月23日，園方還將推出雙年展「Heidi Nitze藝術×環境獎助計畫」(Heidi Nitze Art × Environment Fellowship)，邀請具前瞻性的藝術家與環境思想家合作，打造現地裝置藝術，旨在啟發生態保育意識、促進科學探索並鼓勵公眾參與。

首屆入選者為布碌崙藝術家Olalekan Jeyifous及環境藝術與建築團隊AD-WO，將於園區北側展出名為「祖源生態」(Ancestral Ecologies)裝置系列，探討拉丁裔與非洲離散族群的自然信仰與儀式如何影響當代生態知識與保育實踐。

6月2日舉行的春季慈善晚宴(Spring Gala)為園方年度最大募款活動，今年將慶祝「布碌崙最綠街區」(Greenest Block in Brooklyn)競賽30周年。為紀念此里程碑，園方將在5月23日至10月25日推出「逐街築綠」(Block by Block)展覽，呈現園藝愛好者、社區組織者、長者、孩童與家庭、行動者與鄰里居民如何將門前台階與人行道轉變為綠意盎然的社區空間。

此外，植物園全年也提供多元教育課程，讓有志園藝者培養綠手指技能，包括兒童園藝課程、一日家庭園藝活動，以及青少年學徒計畫。

布碌崙 植物園

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