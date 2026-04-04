童小苓劇坊 法拉盛市政廳4/5免費公演

紐約童小苓劇坊將於4月5日在法拉盛舉辦公益演出，上演京劇「宇宙鋒-修本」和「空城計」，免費入場。(記者許君達／攝影)

紐約童小苓劇坊將於4月5日(周日)在皇后區法拉盛 市政廳舉辦公益演出，上演由已故京劇 大師童芷苓修飾演繹過的經典作品「宇宙鋒-修本」，以及傳統作品「空城計」。

童芷苓早年曾先後拜京劇「四大名旦」中的荀慧生和梅蘭芳為師，採兩家之長，後自成一派，也成為梨園公認的大師級人物。童芷苓的女兒童小苓說，以秦二世世代宮廷鬥爭歷史為背景的「宇宙鋒」本是梅蘭芳的代表作，童芷苓則在1980年代根據自己對於戲劇衝突和人物心態的理解，在梅氏的基礎上進行了有效創新。

根據童芷苓的微調，劇中女主角趙氏女在戲劇高潮中裝瘋賣傻的橋段被改造得更加富有張力，比如將舞台上的擺設精簡，以便為更大的肢體動作和舞台身段留出空間；而高潮處撕衣毀容的情節，在梅蘭芳原版中會下台處理後再重新出場，童芷苓的版本則改為在台上直接自己撕衣，既簡潔連貫又增強了情感表達。童小苓表示，傳統戲劇界對於創新的態度普遍保守，能被廣泛認可的有效創新非常少，但童芷苓對「宇宙鋒」的創新版本通過提升細節並保留梅派核心唱腔的原味，獲得了成功。本次公益演出，即會將母親留下的這一版本呈現給紐約觀眾。

本次「宇宙鋒-修本」的演出特邀來自北京的京劇藝術家許翠領銜。她表示，在自己的學習歷程中，童芷苓的藝術追求「不要當守財奴，也不要離經叛道」令她印象深刻，而童版「宇宙鋒」正是這一追求的集中體現，因而也希望利用對它的演繹致敬童芷苓。

此外，來自童小苓劇坊的成員還會上演京劇名段「空城計」，由博士後跨界票友高進飾演主角諸葛亮。

演出免費入場，無須預約，時間4月5日下午1時，地點：皇后區北方大道135-35號法拉盛市政廳。