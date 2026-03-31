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消防施工 法拉盛圖書館4/27起暫時閉館

記者高雲兒╱紐約報導
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皇后區公共圖書館宣布，位於緬街41-17號的法拉盛分館將自4月27日(周一)起暫...
皇后區公共圖書館宣布，位於緬街41-17號的法拉盛分館將自4月27日(周一)起暫時關閉，進行為期約五周的關鍵安全改善工程。(本報檔案照)

皇后區公共圖書館宣布，位於緬街41-17號的法拉盛分館將自4月27日(周一)起暫時關閉，進行為期約五周的關鍵安全改善工程。此次工程由紐約市設計與建設局(DDC)主導，重點項目包括更換消防報警系統的防煙防火閥，以及為建築物的發電機加裝全新的油箱。館方預計，法拉盛圖書館將於6月初重新對外開放。

為了配合消防安全系統的施工進度，圖書館內的大禮堂已提前於本月30日起停止使用，直至整體閉館結束。在建築物關閉期間，圖書館亦將同步對服務電梯進行必要的維護工作。

皇后區公共圖書館總裁兼執行長沃考特(Dennis M. Walcott)指出，法拉盛圖書館落成近30年，是體系內最繁忙的分館之一，現在是進行這些必要升級的時刻。他表示，館方深知閉館對社區讀者及員工的影響，並對大眾的耐心與體諒表示感謝，強調圖書館與DDC正全力確保建築設施的安全與機能。

在法拉盛圖書館關閉期間，讀者可前往鄰近的皇后區圖書館分館使用各項資源與服務。替代場館包括位於羅斯福大道 155-06號的麥戈德里克分館(McGoldrick Library)、位於友聯街31-32號的米切爾-林登分館(Mitchell-Linden Library)，以及位於北方大道196-36號的東法拉盛分館(East Flushing Library)。

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