柏林銀熊最佳導演霍猛新作「生息之地」 4/3曼哈頓上映

中國導演霍猛新作「生息之地」Film Forum上映，聚焦中國社會在改革開放與工業化進程中的轉型，圖為劇照。(Film Movement提供)

中國導演霍猛(Huo Meng)新作「生息之地」(Living the Land)，將於4月3日(周五)起在曼哈頓 獨立影院「電影沙龍」(Film Forum)上映；影片以1991年的中國農村為背景，透過一個普通農民家庭的生活變遷，折射中國社會在改革開放與工業化進程中的轉型。

該片於2025年入選第75屆柏林影展主競賽單元，並獲得最佳導演銀熊獎，令霍猛成為首位獲得該獎項的中國導演。故事發生在河南省霸王台村，彼時城市迅速向工業化發展，10歲男孩徐闖因父母及兄姊南下深圳打工，被寄養在務農的叔叔家中；寄人籬下的他，雖受到照料，卻始終難以融入這個延伸家庭，轉而與同樣對命運感到不安的年輕姑姑，以及性格嚴厲卻心地溫和的曾祖母建立起微妙情感連結。

霍猛在導演手記中表示，影片試圖呈現這一歷史轉折如何影響中國人的情感、關係與價值觀。他形容這場變遷如同「不可阻擋的風」，席捲生活的每一層面；在集體主義政策與傳統倫理交織碰撞之下，個體被迫作出調整，甚至犧牲自身幸福以維繫家庭與社會穩定。此外，影片亦關注女性在傳統與現代夾縫中的處境，呈現其所承受的長期壓力與難以逆轉的影響。

「生息之地」被影評網站「IndieWire」形容為「兼具成長敘事與地方生活的史詩式描繪」，呈現出90年代中國鄉村社會的群像圖景。「好萊塢報導者」(The Hollywood Reporter)亦指出，作品所處的歷史節點，正是中國由農業社會邁向工業強國的轉型時期。在此過程中，隨著機械化與城市化推進，大量農民進城務工，原本維繫數千年的農業文明與家庭結構開始逐步改變。

該片歷時一年拍攝、橫跨四季，意在真實呈現農耕生活的循環與自給自足的生存方式，包括種植糧食、取材建屋、紡織棉布等日常勞作。此外，片中包括10歲主角在內的多數演員均為非職業演員，其表演融入個人生活經驗，使人物更具真實質感。霍猛亦曾透露，電影靈感源於自身童年記憶，拍攝地選在其家鄉實景完成。

霍猛1984年出生於河南太康，早年就讀於中國傳媒大學法律專業，其後轉向電影創作並攻讀相關碩士學位。2018年，他執導首部劇情長片「過昭關」，曾獲平遙國際電影展費穆榮譽最佳導演，並在柏林影展(Berlin International Film Festival)特別單元展映。

影片將於4月3日(周五)起在Film Forum上映，並由「Film Movement」負責發行。

中國導演霍猛新作「生息之地」Film Forum上映，聚焦中國社會在改革開放與工業化進程中的轉型，圖為劇照。(Film Movement提供)

中國導演霍猛新作「生息之地」Film Forum上映，聚焦中國社會在改革開放與工業化進程中的轉型，圖為劇照。(Film Movement提供)

中國導演霍猛新作「生息之地」Film Forum上映，聚焦中國社會在改革開放與工業化進程中的轉型，圖為劇照。(Film Movement提供)

中國導演霍猛新作「生息之地」Film Forum上映，聚焦中國社會在改革開放與工業化進程中的轉型，圖為劇照。(Film Movement提供)