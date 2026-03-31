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皇后區26學區決議 延後資優班測評至2年級

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
皇后區第26學區委員會通過決議，敦促紐約市教育局改革資優班招生制度。(本報檔案照...
皇后區第26學區委員會通過決議，敦促紐約市教育局改革資優班招生制度。(本報檔案照)

華人家長眾多、學區包括皇后區貝賽(Bayside)、新鮮草原(Fresh Meadows)等地的皇后區第26學區委員會(CEC 26)近日通過決議，敦促紐約市教育局改革資優班(Gifted & Talented, G&T)招生制度。決議主張將資優班延後至二年級測評，並建立全市統一的測評機制，以提升公平性與準確度。

該決議指出，資優班的現行制度長期存在爭議。2008年至2021年間，紐約市主要透過對約四歲兒童進行標準化測試，從而決定資優班的入學資格，但由於考試參與率與備考資源差異，導致白人與亞裔學生比率明顯偏高，引發公平性批評。2022年後，教育局改採教師觀察與學業成績作為主要依據，但研究顯示，過度依賴主觀評估與成績，可能無法有效識別部分高度資優學生。

決議引用多項教育研究指出，約有5%至15%的學生具備需要資優教育服務的能力，而認知測驗在約八歲、即二年級開始較為穩定可靠。相關研究發現，過早或單一方式識別，可能忽略來自低收家庭、英語學習者及少數族裔學生的潛在資優群體。

第26學區委員會決議指出，紐約市目前推動的「融合式資優培育」雖有助整體學生，但難以在混合程度差異大的班級中，持續提供資優學生所需的加速課程與學習挑戰，恐導致學習停滯或動機下降。

根據決議內容，學委會建議，市教育局自二年級起實施第一階段測評。測評可採已在多層級支持系統(MTSS)中使用的MAP Growth測評方式，並以達95百分位為標準，通知家長進入第二階段評估。第二階段則建議採用如Naglieri非語文能力測驗(NNAT)等低語言依賴的標化工具，以提升對英語學習者及弱勢學生的識別能力。

此外，決議呼籲自三年級起，紐約市設立足夠的資優班名額，以服務約5%至15%的學生需求，並重新檢視全市各學區的資優項目分布，改善長期存在的區域不均問題。

在資訊透明方面，第26學區委員會則進一步要求市教育局每年公開報告，披露全市及各學區資優學生的測評及錄取比率，並按種族、族裔、性別、英語學習者身分、社經背景及身心障礙狀況分類。

該決議反映出紐約市對資優教育政策的持續辯論。一方面，市長曼達尼(Zohran Mamdani)曾提出自2027年秋季起，計畫取消幼兒園資優班；另一方面，地方教育機構與部分學者則主張透過延後測評，從而兼顧教育公平與人才培育。

皇后區 紐約市 教育局

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