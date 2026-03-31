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超亮彗星4月初造訪地球 紐約市區肉眼或可見

記者許君達／紐約報導
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一顆亮度有可能超過金星和天狼星的彗星將在4月初抵達近日及近地點，屆時紐約市民可在...
一顆亮度有可能超過金星和天狼星的彗星將在4月初抵達近日及近地點，屆時紐約市民可在日落後30分鐘左右向西南方向的地平線附近尋找。圖為2025年11月義大利天文學家馬西(Gianluca Masi)拍攝的彗星圖像。(美聯社)

對天文愛好者來說，即將到來的4月將有至少兩場值得期待的天文現象，分別為月初的彗星和月末的流星雨。

彗星是游弋在太陽系邊緣的一種小體積冰質天體，在運行至距離太陽足夠近的位置時，彗星表面的冰層會在太陽的熱量之下昇華，並以塵埃的形式逃逸出彗星星體。這種塵埃雲在太陽光的照射下會發出明顯的折射光，即為人所熟知的彗尾。

據觀測，一顆名為C/2026 A1 (MAPS)的彗星正運行至地球與太陽之間，預計4月5日(周日)前後抵達近日及近地點，屆時距離地球僅8900萬哩，這一距離足以使其被地球人觀測到。該彗星的直徑大於一哩，屬於會極度靠近太陽的「略日彗星」(sun grazer)，這類彗星在接近太陽時如果未被立即燒毀融化，則有可能爆發出極高的亮度。預計在4月4日至6日間，這顆彗星的亮度可能達到-1.8等，意味著它將比夜空中最亮的金星和天狼星都更加明亮，地球人肉眼即可觀測。

此外，天文學家還觀測到，另一顆彗星C/2025 R3 (PanSTARRS)亦將在4月19日經過近日點、4月26日到達近地點，預計最大亮度能達到0.5至-1.0等之間，雖明亮程度低於4月初的彗星，但在天氣條件良好的條件下仍可被觀測到。

紐約市民如欲觀測彗星，最好在高層建築或燈光較弱的海岸邊，面向太陽落山的西南方向。彗星的最佳觀測時間為日落後的30至50分鐘內，此時既無陽光直射的干擾、彗星也尚未垂落於地平線之下，屆時如果天氣晴好，用肉眼或普通雙筒望遠鏡即有機會見到如掃把一樣的明亮彗尾。

另據預測，4月14至30日間，天琴座(Lyrids)流星雨亦將造訪地球，4月21日(周二)和22日(周三)將是紐約地區的觀測高峰，屆時每小時將有近20顆流星划過夜空，最佳觀測時間為晚上10時以後。

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