2年淹10次 法拉盛辦洪水資源會助淹水受害商家

洪水解決方案展近日在法拉盛圖書館舉辦，市政部門、社區組織、非營利機構等駐場，為受到洪水困擾的居民以及商家提供諮詢及解方。

洪水解決方案展近日在法拉盛 圖書館舉辦，市政部門、社區組織、非營利機構等駐場，為受到洪水困擾的居民以及商家提供諮詢及解方。其中一名華人小商家的餐館在近兩年淹水達10次，卻因不在洪水風險區而無法獲得補助，凸顯現行制度與實際災情之間的落差。

專注於都市防洪與雨水管理的非營利倡議組織「城市海綿」(The City Sponge)創辦人奈翰(Nick Nyhan)說，該華人小商家經營的壽司店坐落在皇后區陽邊(Sunnyside)兩條街道交會處，地勢屬周邊最低點，每逢強降雨，排水系統因負荷過重出現回流，雨水倒灌進地下室。此外，該建築本身高度也低於周邊建物，鄰近屋頂的雨水，也順勢匯流至其屋頂並進入排水管道，進一步加劇積水。過去兩年，店內已發生10次淹水事故，冷凍儲藏設備一度無法使用，水位甚至淹至儲藏箱把手高度。

奈翰表示，每當這位華人小商家向房東投訴時，房東總堅稱這是市政府責任，他無能為力，並表示她若受不了，可搬往別處。此外，從地圖來看，該建築既不在政府畫定的暴雨洪水風險區，也不在沿海洪水風險區內。因此，她也無法獲得包括市小商業局(SBS)提供給小商家租戶的5000元洪水救濟補助等支援。這位華人商家請求市小商業局重新考慮其「風險區」的資格也仍未獲批准，而她過去在災後修復上的支出，早已超過這筆補助金額。

製作其中一集洪水播客「水的記憶」(Memories of Water)的皇后區記憶項目(Queens Memory Project)代表表示，在紐約州 ，雖然洪水披露法案已通過，明確規定業主在和租戶或者下任買家簽訂合約時，需要披露這處房產過往的淹水歷史以及其他與洪水相關的訊息，然而這些資料均是英文，且僅要求在最終簽約時披露，而非在房源銷售或廣告階段即公開。因此，對於不通英文的移民租戶或買家而言，這些訊息常被忽略。

「城市海綿」針對紐約市 洪水情況，建立了專門的人工智慧聊天機器人頁面。該系統整合了來自紐約市政府的各類數據，雖仍在開發中，但居民已可根據住址提出問題，例如「這裡容易淹水嗎？」「我的租約有保障嗎？」「如果洪水造成家中財物損失，房東需要負責嗎？」等來獲得更多洪水訊息。更多資訊，可見網址：https://www.thecitysponge.com/floodchat。