紐約86街遊民所再起波瀾 建商運設施進建址 民眾抗議

86街遊民所抗議民眾聚集遊民所建址。(記者╱胡聲橋)

布碌崙 (布魯克林)86街遊民所抗議活動再起波瀾。29日晚，在警察的護衛下，遊民所建商派工人打開封閉已久的建址入口，往場址內搬運建築設施。眾多抗議民眾聞訊趕來，很快就把建址圍了起來。一邊是阻止遊民所開工的抗議者，一邊是設立警戒線，試圖維持秩序的警察，雙方形成了對峙的局面。

29日事態發展開始於警察與當地相關人士溝通，要求在半個小時內移走在86街遊民所建址入口處的車輛，這引起了抗議民眾和當地民代的警覺。大約晚9時在社群媒體發布的視頻顯示，載重車輛開到了建址入口，工人開始打開用木條封住的入口。隨著現場的抗議者逐漸增多，維持秩序的警察力量也在增強。

據了解，建商這次行動主要是往建址內放建築設施，包括一個警衛崗亭和兩個廁所。但抗議者認為，建商現在根本沒有許可(permit)做這些事。很快州參議員陳學理、市議員莊文怡，州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧，州眾議員鄭永佳高級顧問趙靖桉(鄭永佳在州府奧伯尼)等都趕到了現場。

抗議民眾在遊民所建址愈聚愈多，現場抗議民眾高舉抗議牌，喊著口號，還吹哨子表示抗議。與此同時，警察試圖用鐵馬打開通道，將抗議民眾擋在通道外。有的示威者讓警察「回家」，或者和警察爭辯。後來警方向遊民所增派了防暴警察。

在雙方對峙的過程中，有一名男長者和一名女長者先後倒地，抗議者和警方都顯示出了冷靜和克制，雙方都有人出面幫助倒地長者。示威者甚至還叫來了救護車。

陳學理在現場介紹，他和樓宇局副局長聯繫，告訴這位副局長建商的所作所為違反了各種建築規範。陳學理說他會把拍到和收集到的視頻都傳給這位副局長，作為建商違規操作的證據。

據抗議者介紹，警方在雙方對峙過程中還抓走了一名華人示威者。莊文怡和警察局聯繫後表示，可能明天會把人放出來。對於當天的事件，莊文怡表示，「在晚上這個時候，沒有任何permit就來動工，這算什麼」？

因為示威者阻擋了86街，警方後來又在86街兩邊設置警戒線，以維持車輛通行。州眾議員寇頓後來也趕到現場，他認為周日晚上動工是對居民不尊重。

截止發稿時，抗議者仍聚集在86街遊民所。

示威民眾和警察爭辯。(記者╱胡聲橋攝影)

抗議者在遊民所建址入口高舉標語牌抗議。(記者╱胡聲橋攝影)

警方用鐵馬在遊民所入口設置警戒區。(記者╱馬璿攝影)

示威民眾和警察爭辯。(記者╱胡聲橋攝影)